Oportunidad para invertir en franquicias importantes de Colombia: así puede hacerlo

Invertir en franquicias se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan emprender con modelos de negocio ya probados, marcas posicionadas y estructuras operativas que reducen parte del riesgo de empezar desde cero.
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En Colombia, este formato ha ganado fuerza durante los últimos años, incluso en medio de ciclos económicos complejos, impulsado por inversionistas que buscan negocios escalables, medibles y con mayor capacidad de adaptación al mercado.
Panorama del negocio de franquicias en Colombia
Ese crecimiento no es menor. Actualmente, Colombia cuenta con más de 510 marcas franquiciantes, cerca de 17.900 negocios vinculados al sistema y aproximadamente 72.000 empleos directos generados bajo este modelo, según cifras de Colfranquicias.
Además, de las 542 franquicias identificadas en el país, 349 son de origen colombiano y 193 extranjeras, reflejando tanto la consolidación del ecosistema local como el interés de marcas internacionales por expandirse en el mercado nacional.
Uno de los datos más relevantes del mercado es que el sector de alimentos concentra cerca de cuatro de cada diez franquicias activas en el país, de acuerdo con cifras citadas de Publicapital.
La gastronomía, las comidas rápidas, cafeterías, bebidas y formatos de consumo inmediato se han convertido en los segmentos más dinámicos del modelo de franquicias, principalmente por su facilidad para replicar operaciones y adaptarse a distintos niveles de inversión.
Además, la alta recordación de marca y la estandarización operativa hacen que este tipo de negocios resulte especialmente atractivo para inversionistas que buscan entrar al mercado con procesos ya estructurados.
El crecimiento de las franquicias también está transformando el perfil de quienes buscan invertir. Ricardo Barrios, CEO de Market Franquicias by Publicapital, explicó que “el crecimiento de las franquicias está directamente conectado con lo que busca el mercado hoy: entrar a negocios probados, con marca, procesos definidos y operación estandarizada”.
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El directivo agregó que “el inversionista ya no quiere empezar desde cero; quiere una plataforma empresarial que le permita reducir la curva de aprendizaje, disminuir riesgos y crecer con una estructura organizada y escalable”.
Ese cambio también llevó a que muchas marcas comenzaran a desarrollar esquemas más flexibles, con menores barreras de entrada y formatos adaptables a distintos territorios.
En medio de ese panorama, Alimentec | Anuga Select Colombia 2026 anunció la apertura de un pabellón especializado en franquicias, con el objetivo de conectar inversionistas, empresarios y marcas que buscan expansión regional. La feria se realizará del 9 al 12 de junio en Corferias, Bogotá, organizada por Koelnmesse y Corferias.
Según Doris Chingaté, jefe de Proyecto de Corferias, el objetivo no es únicamente exhibir franquicias, sino facilitar conexiones reales de negocio. “Entendimos que el pabellón de franquicias no podía ser solo un espacio de exhibición. Lo construimos como un punto de encuentro real: marcas con vocación de expansión, inversionistas con capital y decisión, y contenido de calidad que ayude a conectar esas dos partes”, señaló Chingaté.
La feria contará con delegaciones de más de 20 países, lo que abre oportunidades tanto para conceptos gastronómicos colombianos con potencial de internacionalización como para franquicias extranjeras interesadas en entrar al mercado latinoamericano.