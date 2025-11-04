Pago con datáfono tendrá este importante cambio: comercios recibirán nuevo beneficio

IRIS, entidad especializada en soluciones financieras para empresarios e inversionistas, anunció una alianza estratégica con Bold, compañía reconocida por su liderazgo en el sector de pagos con datáfonos. Este acuerdo busca fortalecer la gestión financiera de las empresas colombianas mediante una herramienta que optimiza la administración del flujo de caja, permitiendo la disponibilidad inmediata del dinero a través de la Cuenta Empresarial IRIS.
De acuerdo con Alejandro Verswyvel Gutiérrez, presidente de IRIS, la integración tecnológica con Bold representa un avance significativo en la eficiencia de los procesos financieros: “Al conectar la tecnología de Bold con la Cuenta Empresarial IRIS, el dinero de las ventas con datáfono se deposita de forma directa en la cuenta. Esto brinda al empresario control total sobre su capital y la posibilidad de tomar decisiones ágiles en temas como inventarios, pagos o inversiones”.
El directivo también destacó que esta sinergia combina la eficiencia de los sistemas de recaudo con una cuenta que ofrece rentabilidad desde el primer peso, lo que convierte a esta propuesta en una alternativa competitiva frente a los servicios bancarios tradicionales.
¿Cómo será el funcionamiento de esta nueva alianza?
A partir de esta integración, los pagos procesados a través de los datáfonos de Bold serán acreditados de manera automática en las Cuentas Empresariales IRIS, garantizando acceso inmediato al capital de trabajo. Esto elimina los tiempos de espera habituales en la recepción de fondos y reduce la dependencia de intermediarios financieros, otorgando mayor autonomía a los negocios en la administración de sus recursos.
Entre los principales beneficios de la Cuenta Empresarial IRIS se destacan que habrá cero costos, al no cobrar cuota de manejo ni de administración. Además, de una rentabilidad garantizada sobre los saldos, ventaja que no ofrecen las cuentas transaccionales tradicionales. Asimismo, habrá un control centralizado, que facilita la conciliación y la gestión de tesorería mediante una plataforma completamente digital. De esta manera, también tendrá una automatización de pagos y cobros, con servicios como transferencias interbancarias, recaudos PSE y cobros en línea a través de IrisPay.
Además, los clientes accederán a tarifas preferenciales según su nivel de facturación, con beneficios adicionales para comercios que superen los $20 millones mensuales y planes de acompañamiento para quienes registren recaudos superiores a $80 millones.