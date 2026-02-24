Gobierno Petro tomó decisión clave sobre futuro del Parque Tayrona

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del gobierno Petro dio a conocer una serie de medidas sobre lo que viene para el Parque Tayrona.
De acuerdo con el ejecutivo, las soluciones planteadas están enfocadas en encontrar los mecanismos de operación que garanticen la reactivación de este, que es uno de los puntos turísticos más relevante del país.
Según el Ministerio, la situación del Parque Tayrona es un tema de especial interés por lo que “se activaron todos los mecanismos de articulación institucional para avanzar en acciones concretas que permitan su reapertura, entendiendo la importancia estratégica de este destino para El País de la Belleza”, sostuvo el viceministro de Turismo (e), Juan Sebastián Sánchez.
De acuerdo con la cartera, hay un proyecto aprobado por cerca de $ 5.700 millones para la promoción de los parques nacionales con el cual se busca robustecer su posicionamiento a nivel nacional.
Entre los acuerdos sobre lo que viene para el Parque, se estableció avanzar de manera articulada con Fontur en la estructuración y revisión de proyectos de infraestructura turística que permitan fortalecer las condiciones operativas priorizando intervenciones que respondan a criterios de sostenibilidad, seguridad y capacidad de carga.
¿Qué viene para el Parque Tayrona?
“Igualmente, continuar con el impulso a estímulos de emprendimiento turístico, a través del programa Empretur, ya en marcha, para fortalecer los prestadores de servicios y dinamizar los encadenamientos productivos en este destino turístico”, dijo el gobierno Petro.
Adicionalmente, se acordó la necesidad de avanzar en un análisis integral sobre la capacidad de carga del Parque Tayrona y los impactos a largo plazo, con el fin de garantizar que la actividad turística se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad ambiental, seguridad y bienestar comunitario.
Con miras a atener este punto, dijo el Ministerio que se coordinará una visita técnica al territorio para analizar e identificar necesidades urgentes del parque y así avanzar en la hoja de ruta trazada.
“Nos hemos reunido para revisar cómo fortalecemos los avances que ya hemos logrado. En los Parques Nacionales se ha duplicado el número de visitantes, pasando de 4 a 8 millones, y hemos mejorado la planificación del turismo a través de los planes de ordenamiento ecoturístico en articulación con el MinCIT.”, concluyó Luisa Olmedo Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.