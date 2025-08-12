Estos son los documentos infaltables que debe presentar para que le aprueben la pensión en Colombia

La pensión en Colombia solamente se otorga a los solicitantes una vez se cumplen los requisitos de edad (57 años para mujeres y 62 para hombres) y el de semanas cotizadas, que debe ser del orden de las 1.300.
Además, indican los fondos privados y Colpensiones que los solicitantes de la jubilación deberán presentar una serie de documentos que garanticen el correcto cumplimiento del proceso.
La pensión en Colombia, vale recordar, no se aprueba de inmediato y merece de un estudio previo en el que se requieren certificaciones clave que van a ser útiles para poder cruzar la información con el sistema y garantizar el cumplimiento de los requisitos.
Documentos generales para cualquier tipo de pensión en Colombia
- Documento de identidad: Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad si es menor de edad
- Formulario de solicitud de pensión: Este formulario varía según el régimen pensional (público o privado)
- Certificado de semanas cotizadas: Acredita el tiempo de cotización al sistema pensional
- Historia laboral: Documento que registra los empleos y periodos cotizados
Indica la norma local que, para el caso del reconocimiento de la pensión en Colombia por herencia, son necesarios documentos que demuestren el parentesco y la dependencia económica con el fallecido, además del certificado de defunción.
Finalmente, para reconocer la pensión de invalidez es necesario hacer llegar el dictamen de invalidez emitido por la EPS o la junta regional de calificación de invalidez.