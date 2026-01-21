Este será el plazo para repatriar billonarios ahorros de pensiones de colombianos en inversiones en el exterior

El proyecto de decreto que busca repatriar cerca de $100 billones de pensiones de colombianos fue publicado este martes 20 de enero.
La iniciativa ya había sido dada a conocer por el gobierno del presidente Gustavo Petro y se materializa con el documento que se espera quede en firme en los próximos días.
Uno de los puntos clave del documento que cambia las condiciones de las inversiones en el extranjero de los fondos privados de pensiones en Colombia está en que estas administradoras tendrán un plazo máximo de cinco años para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos.
“Las AFP deberán, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del límite global de inversión en activos en el exterior contemplado en el artículo 2.6.12.1.27 del presente decreto, remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de su seguimiento y supervisión, un plan de ajuste con fines informativos, orientado a la implementación gradual de dicho límite y al cumplimiento del término señalado en el inciso anterior”, se lee.
Otros detalles de lo que cambia con la repatriación de billones en pensiones de colombianos
Aclara el documento que ese plan deberá contemplar, como mínimo, los criterios y medidas adoptadas para garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados, en el marco de las decisiones de inversión, así como los mecanismos de gestión integral de riesgos que resulten aplicables.
“Igualmente, el plan de ajuste de las AFP debe contemplar que la totalidad del flujo proveniente de las nuevas cotizaciones se destine a inversiones nacionales hasta el punto en que sea necesario para dar cumplimiento al límite global del artículo”.
Aclara el proyecto que, en el propósito de facilitar el cumplimiento del límite global de inversión en activos del exterior de estas pensiones, y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos y/o privados en el territorio nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá convocar y coordinar mesas interinstitucionales con la participación de las AFP, representantes del sector privado, y entidades públicas, con el propósito de articular esfuerzos, identificar oportunidades y facilitar la estructuración de nuevos proyectos de inversión en el territorio nacional”.