Pepsi lanzó nuevo producto para Colombia: estos son los detalles

PepsiCo, multinacional con 77 años de presencia en Colombia, recientemente lanzó Gatorlit Recover, una bebida diseñada para satisfacer la necesidad de hidratación en situaciones cotidianas no deportivas como caminatas, commuting y post-fiesta.
Según dijo Santiago Murray, general manager de PepsiCo LAB Central, en conversación con Valora Analitik, este producto llega para capturar una oportunidad de mercado que no estaba completamente atendida: la hidratación diaria.
Colombia ocupa el tercer lugar en consumo masivo en Latinoamérica, solo detrás de México y Brasil. Aunque estos últimos tienen poblaciones significativamente mayores (Brasil cuadruplica y México triplica la población colombiana), el per cápita de consumo en el país muestra un potencial de crecimiento sustancial.
“El mercado colombiano es muy relevante para PepsiCo. Aquí hay una excelente oportunidad de crecer en per cápita, es decir, que las personas tengan más acceso a categorías de consumo masivo», explicó Murray.
¿Por qué Gatorlit Recover?
De acuerdo con Murray, la decisión de lanzar este producto se basó en un análisis pospandemia que reveló que la movilidad urbana aumentó significativamente (caminatas, transporte público, commuting), y que surgió una demanda no atendida de hidratación rápida en situaciones cotidianas, como caminatas bajo el calor, trasnochos o desgaste físico no asociado al deporte.
Aunque PepsiCo ya contaba con productos como aguas saborizadas (H2OH), no tenía un producto específicamente formulado para esta necesidad. Gatorlit Recover ya había sido lanzado en Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile y Perú. Colombia es el sexto país en incorporarlo, luego de un proceso de adaptación que incluyó la formulación ajustada con mayor cantidad de electrolitos (5 en total) y carbohidratos optimizados para una hidratación rápida, y sabores locales ajustados a las preferencias de los colombianos: fresa-kiwi, moras y uva.
El precio de esta bebida es de $5.000 y tiene una presentación de 500 ml, y un dato clave es que fue desarrollado por el Gatorade Sports Science Institute (GSSI). Está disponible en los almacenes del Grupo Éxito, Farmatodo y varias farmacias y tiendas del país.
“Tenemos la marca número uno de hidratación deportiva en el mundo, Gatorade, credibilidad científica y un precio espectacular. Ahora debemos explicarle claramente al consumidor para qué sirve Gatorlite Recover”, afirmó Murray.
Y agregó que la meta que tienen para este año es lograr una distribución nacional completa, que el consumidor entienda el propósito de este nuevo producto y consolidar la aceptación inicial “que ha superado expectativas en las primeras 6 semanas”.
Sobre la industria en general, Murray aseguró que hay una interesante recuperación y están viendo buenas señales en la industria. “Vemos signos positivos en el mundo de hidratación. Tal vez en otras categorías vemos que todavía no estamos en los niveles de crecimiento que pensábamos que íbamos a estar, pero vemos nuestro crecimiento en el segmento de hidratación”.