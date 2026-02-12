Pluxee Colombia: el aliado estratégico para las empresas en medio de la reforma laboral y el aumento del salario mínimo

En un contexto marcado por la entrada en vigor de la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) y el incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 —que alcanza los $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso total de $2.000.000—, las empresas colombianas enfrentan una presión sin precedentes sobre sus estructuras de costos.
Esto pues el aumento de cargas prestacionales y parafiscales, la ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p.m. y el incremento progresivo de dominicales y festivos hasta el 100 % están elevando significativamente el costo laboral total. En este escenario, Pluxee Colombia se posiciona como un aliado estratégico para ayudar a las organizaciones a adaptarse de manera legal, eficiente y sostenible, protegiendo al mismo tiempo el bienestar de los colaboradores y la estabilidad financiera de las compañías.
La combinación de estos cambios regulatorios y salariales está impactando las bandas de compensación, los costos de dotación obligatoria y la planeación de nómina, generando riesgos en la retención de talento, el clima laboral y la competitividad empresarial. Tanto grandes compañías como pequeñas y medianas empresas deben enfrentar incrementos sustanciales en el costo anual por colaborador, lo que obliga a repensar la manera en que se estructuran los esquemas de compensación y beneficios.
Por ello, Pluxee Colombia impulsa soluciones de flexibilización salarial que permiten optimizar los costos laborales sin afectar el ingreso real de los empleados.
Los beneficios de Pluxee para las empresas
Entre ellas se destaca Pluxee Canasta, la tarjeta de alimentación que funciona como un beneficio no constitutivo de salario dentro de los límites legales, reduciendo la base gravable para prestaciones sociales, aportes a seguridad social, parafiscales y retención en la fuente. Este mecanismo no solo genera eficiencias en el costo laboral, sino que también fortalece el poder adquisitivo de los trabajadores en un rubro esencial como la alimentación, que representa cerca del 43 % de la canasta básica.
Según Pluxee, por cada peso invertido en alimentación laboral se generan $3,75 en la economía, al tiempo que las empresas pueden registrar hasta un 20 % menos de ausentismo, un 30 % más de productividad y reducciones de hasta el 10 % en costos laborales asociados a salud, concentración y fidelización del talento.
Otra solución es Pluxee Dotación, que facilita el cumplimiento de la obligación legal mediante un modelo flexible que permite al colaborador elegir los productos que necesita, sin afectar la base salarial ni generar cargas adicionales. Este enfoque transforma un requisito normativo en un beneficio percibido como valor agregado dentro de la compensación total.
A esto se suman Pluxee Premium e incentivos, esquemas de bonificación y reconocimiento no constitutivos de salario que fortalecen la motivación, el desempeño y la permanencia del talento, especialmente en estructuras con componentes variables como comisiones comerciales. Estas alternativas permiten a las organizaciones diversificar la compensación y mantener competitividad sin incrementar la carga prestacional.
Todos estos modelos se desarrollan bajo el marco legal del Código Sustantivo del Trabajo, particularmente los artículos 127 al 129, el Estatuto Tributario —incluido el artículo 387-1 para alimentación— y la normativa vigente en materia laboral y fiscal. Gracias a ello, las empresas pueden neutralizar una parte importante del incremento en los costos laborales derivado de la reforma y del nuevo salario mínimo, manteniendo la sostenibilidad de su planeación financiera.
“En Pluxee entendemos la urgencia que viven las empresas colombianas en 2026. No basta con solo cumplir obligaciones: hay que transformar la compensación de todas las bandas salariales y diversificar entre salario base y beneficios. Así, transformar una obligación en oportunidad competitiva y sostenible. Nuestros beneficios como habilitadores de esquemas de flexibilización salarial son la herramienta más efectiva para mitigar el impacto económico como hemos apoyado desde hace más de 30 años a más de 10 mil empresas y 600 mil empleados en el todo el País.”, afirmó Angelica Gutiérrez, country managing director de Pluxee Colombia.
Más allá de ser un proveedor de beneficios, Pluxee Colombia se consolida como un socio estratégico para las empresas que buscan cumplir las nuevas exigencias normativas de manera inteligente, proteger sus márgenes en un entorno de costos crecientes y ofrecer mayor valor a sus colaboradores mediante esquemas de compensación flexible. En un entorno laboral en transformación, la capacidad de innovar en beneficios puede convertirse en un factor decisivo para la fidelización del talento y la sostenibilidad del negocio.
De esta manera, Pluxee propone convertir la presión salarial de 2026 en una oportunidad de optimización y diferenciación empresarial, acompañando a las organizaciones en la construcción de modelos de compensación más eficientes, competitivos y alineados con la nueva realidad laboral del país.