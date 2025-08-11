Premercado | Nvidia, recortes de tasas y petróleo a la baja marcan el pulso de los mercados

Bolsas Asia-Pacífico
El apetito por la inteligencia artificial sigue marcando el pulso de los mercados tecnológicos. Nvidia habría aceptado entregar al gobierno de EE. UU. el 15% de las ganancias obtenidas por ventas de sus soluciones de IA en China. Según medios, el CEO Jensen Huang se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, donde se habría alcanzado el acuerdo. Apenas dos días después, el Departamento de Comercio otorgó licencias para vender en el mercado chino su chip especializado H20 AI. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) habría cerrado un trato similar. El anuncio se suma al repunte del Nasdaq Composite, que la semana pasada alcanzó un máximo histórico impulsado por la alta demanda de tecnología vinculada a la IA.
Mercados de Europa
El reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa abre espacio para un fuerte crecimiento en sectores de tecnología, pagos y datos. Priority Technology Holdings encabeza las previsiones con un potencial de revalorización del 422,2%, seguida de Northern Data AG (ETR: NB2) con un 373,4%. Este optimismo se apoya en estimaciones de incremento extraordinario en beneficios por acción y ventas.
Si el pacto incluye incentivos fiscales, interoperabilidad tecnológica o menor carga regulatoria, estas compañías tendrían la agilidad necesaria para multiplicar su valor. Sin embargo, las altas expectativas también conllevan mayor volatilidad y riesgo para el inversor.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en Wall Street registran avances moderados antes de una semana decisiva en términos macroeconómicos. Los operadores aguardan datos clave: inflación de julio (martes), precios al productor (jueves), y ventas minoristas y confianza del consumidor (viernes). La Fed mantiene una postura de cautela (“esperar y ver”) ante la presión de Trump para recortar tasas en septiembre, en medio de un mercado laboral que muestra enfriamiento y una inflación aún por encima del objetivo del 2 %. Dentro del banco central aumentan las voces que apoyan recortes inmediatos, como la gobernadora Michelle Bowman, quien considera que la debilidad del empleo supera el riesgo inflacionario.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo WTI cayó 1% hasta los $63.10, su nivel más bajo en más de dos meses, presionado por menor tensión geopolítica y dudas sobre la demanda global. El Brent se mantiene en $66.45, ambos en tendencia bajista dentro de canales descendentes, con resistencias en las EMAs de 50 y 100 días. El gas natural cotiza en $2.919, con soporte clave en $2.882 y resistencia en $3.024. El impulso técnico sigue siendo débil y la perspectiva a corto plazo se mantiene neutral a bajista para crudo y gas, condicionada por factores geopolíticos y comerciales.
