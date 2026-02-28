Presupuesto con enfoque de género crece 24 % y supera los $5,9 billones en Bogotá

Bogotá terminó 2025 con $5,97 billones identificados con enfoque de género en el Trazador Presupuestal para la Igualdad de Género (Tpieg), según el corte a 31 de diciembre. La cifra —consolidada con base en la marcación presupuestal oficial— representa un aumento del 24 % frente a 2024, cuando se registraron $4,83 billones.
El Tpieg es el instrumento que permite rastrear y hacer seguimiento a los recursos del Distrito que contribuyen a cerrar brechas entre hombres y mujeres.
Más recursos directos para cerrar brechas
Del total marcado en 2025, $249.000 millones se destinaron exclusivamente a proyectos diseñados desde su origen para impactar de manera directa la igualdad de género. En 2024 esa cifra fue de $159.948 millones, lo que implica un crecimiento del 56 % y una mayor focalización en acciones transformadoras.
En paralelo, más de $5,72 billones correspondieron a proyectos con impacto indirecto en la vida de las mujeres —iniciativas en educación, movilidad, salud, cultura y otros sectores— que, sin tener como único objetivo la igualdad, generan efectos sustanciales en la reducción de brechas. Esta inversión creció 22 % frente a 2024, cuando se marcaron $4,67 billones, incluyendo recursos de los Fondos de Desarrollo Local.
Violencias, institucionalidad y autonomía económica: los ejes que más crecen
La prevención de las violencias se mantuvo como la principal prioridad presupuestal. La categoría “Una vida libre de violencias” alcanzó $100.575 millones, un 61 % más que en 2024, cuando se marcaron $62.622 millones.
El fortalecimiento institucional registró uno de los mayores incrementos: $82.455 millones, 123 % más que el año anterior. El dato sugiere que la apuesta no se limita a programas puntuales, sino que busca consolidar capacidades permanentes dentro de las entidades públicas.
En autonomía económica, la inversión llegó a $44.858 millones, con un crecimiento del 113 % frente a los $21.080 millones de 2024. El aumento se traduce en más recursos para empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos para mujeres.
Más entidades y mayor articulación internacional
En 2025, 41 entidades distritales marcaron recursos con enfoque de género, lo que amplía la transversalización del criterio en distintos sectores de la administración.
Además, el 36 % de los recursos con impacto directo se alinearon con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Género), en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que evidencia coherencia entre la planeación distrital y los compromisos internacionales en derechos de las mujeres.
Sectores que amplían el compromiso
La marcación directa muestra una diversificación sectorial:
- Sector Mujeres: $123.538 millones (+52 % frente a 2024).
- Desarrollo Económico: $41.399 millones (+216 %).
- Educación: $29.760 millones (+309 %).
El comportamiento indica que la inversión con enfoque de género no se concentra en una sola entidad, sino que se expande hacia sectores estratégicos para la transformación social.