Noticias empresariales Noticias políticas

Presupuesto con enfoque de género crece 24 % y supera los $5,9 billones en Bogotá

La prevención de las violencias se mantuvo como la principal prioridad presupuestal.

Por: -
Brecha de género
Mujeres en Colombia. Foto: Freepik

Compártelo en:

Bogotá terminó 2025 con $5,97 billones identificados con enfoque de género en el Trazador Presupuestal para la Igualdad de Género (Tpieg), según el corte a 31 de diciembre. La cifra —consolidada con base en la marcación presupuestal oficial— representa un aumento del 24 % frente a 2024, cuando se registraron $4,83 billones.

El Tpieg es el instrumento que permite rastrear y hacer seguimiento a los recursos del Distrito que contribuyen a cerrar brechas entre hombres y mujeres.

Más recursos directos para cerrar brechas

Del total marcado en 2025, $249.000 millones se destinaron exclusivamente a proyectos diseñados desde su origen para impactar de manera directa la igualdad de género. En 2024 esa cifra fue de $159.948 millones, lo que implica un crecimiento del 56 % y una mayor focalización en acciones transformadoras.

En paralelo, más de $5,72 billones correspondieron a proyectos con impacto indirecto en la vida de las mujeres —iniciativas en educación, movilidad, salud, cultura y otros sectores— que, sin tener como único objetivo la igualdad, generan efectos sustanciales en la reducción de brechas. Esta inversión creció 22 % frente a 2024, cuando se marcaron $4,67 billones, incluyendo recursos de los Fondos de Desarrollo Local.

Violencias, institucionalidad y autonomía económica: los ejes que más crecen

La prevención de las violencias se mantuvo como la principal prioridad presupuestal. La categoría “Una vida libre de violencias” alcanzó $100.575 millones, un 61 % más que en 2024, cuando se marcaron $62.622 millones.

El fortalecimiento institucional registró uno de los mayores incrementos: $82.455 millones, 123 % más que el año anterior. El dato sugiere que la apuesta no se limita a programas puntuales, sino que busca consolidar capacidades permanentes dentro de las entidades públicas.

En autonomía económica, la inversión llegó a $44.858 millones, con un crecimiento del 113 % frente a los $21.080 millones de 2024. El aumento se traduce en más recursos para empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos para mujeres.

Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer.

Más entidades y mayor articulación internacional

En 2025, 41 entidades distritales marcaron recursos con enfoque de género, lo que amplía la transversalización del criterio en distintos sectores de la administración.

Además, el 36 % de los recursos con impacto directo se alinearon con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Género), en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que evidencia coherencia entre la planeación distrital y los compromisos internacionales en derechos de las mujeres.

Sectores que amplían el compromiso

La marcación directa muestra una diversificación sectorial:

  • Sector Mujeres: $123.538 millones (+52 % frente a 2024).
  • Desarrollo Económico: $41.399 millones (+216 %).
  • Educación: $29.760 millones (+309 %).

El comportamiento indica que la inversión con enfoque de género no se concentra en una sola entidad, sino que se expande hacia sectores estratégicos para la transformación social.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar