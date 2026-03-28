Tensión y reclamos: así fue la primera Junta de ISA sin Jorge Carrillo como presidente y con la ausencia de Ricardo Roa

Un ambiente de tensión se sintió el pasado jueves 26 de marzo en la Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica ISA, la cual se realizó en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede El Poblado.
Durante la jornada, los asistentes pudieron observar y presenciar las múltiples quejas e inconformidades que presentaron los accionistas en contra de la Junta Directiva y algunas decisiones tomadas.
El orden del día empezó, y el primer hecho relevante tuvo que ver con la constancia presentada por los accionistas minoritarios Julio César Yepes y César Benavidez. La anterior surgió de una experiencia vivida que se redujo a un entorpecimiento al ejercicio del derecho de inspección.
Con más detalles, los accionistas por medio de la carta, leída en su totalidad, expresaron las múltiples conductas irregulares que se desempeñan dentro de la compañía.
Dejando como conclusión al pie de la carta, antes de las firmas, que las conductas descritas “no constituyen hechos aislados, sino una práctica sistemática orientada a restringir el acceso a la información, desnaturalizando el derecho de inspección y vulnerando los principios de transparencia, legalidad y buen gobierno corporativo que tal como ocurrió en el año 2025, se presenta nuevamente para el año 2026”.
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Caso Carrillo: reproches por elección y despido sin justa causa
Al ingresar a la sala dispuesta para la Asamblea, a cada persona le iban entregando una hoja que dejaba un mensaje claro: se trataba de la decisión del Consejo de Estado sobre la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA.
Anticipándose, el presidente de la Junta Directiva, Juan Pablo Zárate, empezó a explicar el proceso de la terminación del contrato de Carrillo.
En su intervención, habló que el Consejo de Estado, al declarar la nulidad del acto de elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, “precisó que su competencia se limitaba al control de legalidad del acto electoral y que no podía impartir órdenes de carácter laboral. Por ello, indicó que correspondía exclusivamente a la empresa terminar el contrato de trabajo, dentro de sus facultades legales y estatutarias, una vez la sentencia estuviera ejecutoriada”.
Tras lo anterior, ISA, para dar por finalizado el contrato “debía aplicar el Código Sustantivo del Trabajo, que establece de manera taxativa las causales para dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa. Dado que la nulidad del acto de elección no constituye una justa causa prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, la terminación del contrato de trabajo debía realizarse sin justa causa”.
Sin embargo, a los accionistas no les fue suficiente esta explicación. Hubo uno en particular que alegó sobre las fallas de la compañía. Fue el caso del apoderado de EPM, quien manifestó un deterioro institucional y equivocaciones a nivel de gobierno corporativo.
Dijo que el alto tribunal encontró vicios en el proceso de nombramiento, lo que remite: “La junta directiva se apartó de estándares de rectitud y transparencia”.
Lo anterior, para él, deja como resultado una afectación en la confianza de los inversionistas, mercado y público en general. Además de dejar en evidencia faltas en procesos de selección.
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Caso Roa: permanencia en la Junta Directiva causó descontento
El primer rechazo vino cuando anunciaron que, “por motivos de agenda”, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no asistiría a la reunión.
Partiendo de los problemas legales que atraviesa el funcionario, tanto su ausencia como permanencia en la Junta Directiva de ISA fueron temas por un largo rato.
“Ricardo Roa enfrenta imputación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Ha sido sancionado por el Consejo Nacional Electoral por violación de topes de campaña. Su gestión presenta riesgos reputacionales”, fue la advertencia que recibieron los miembros de la Junta.
En otro momento, hubo un debate entre la legalidad y la ética corporativa, es decir, los accionistas fueron enfáticos en afirmar que la solvencia moral también acoge aspectos como la integridad, rectitud y confianza pública, no solamente a la ausencia de condenas.
Además de eso, a modo de conclusión, alertaron que su permanencia en la Junta podría dejar graves resultado, tales como nuevas demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.
Al momento de la elección de la Junta Directiva, se pudo evidenciar un descontento por parte de la audiencia, que al principio no tenían claridad sobre la papeleta de su elección. Al final se obtuvo como resultado una abstención del 27 %.
Así las cosas, al cierre de la jornada, luego de haber cubierto todos los puntos de la Asamblea, la sala se encontraba casi que vacía, lo que reforzó la idea inicial de las inconformidades expuestas por los accionistas minoritarios y representantes de accionistas mayoritarios.