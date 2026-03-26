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ISA aprueba distribución de dividendos de $1,2 billones; accionistas cuestionaron caso Carrillo

Lo anterior corresponde a un dividendo ordinario de $1.090 por acción.

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Asamblea ISA 2026
Asamblea ISA 2026. Foto: Valora Analitik

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En medio de inconformidades de los accionistas por el paso de Jorge Carrillo por la presidencia de ISA y las irregularidades con su elección, la Junta presentó en su Asamblea General de Accionistas la oferta para la distribución de dividendos.

La propuesta aprobada tiene que ver con distribuir $1.207.369 millones, ($1,2 billones), lo que equivale al 50 % de la utilidad neta del ejercicio 2025.

Lo anterior corresponde a un dividendo ordinario de $1.090 por acción.

Pago dividendos ISA 2026
Pago dividendos ISA 2026

En otro apartado, ISA propuso constituir una reserva para fortalecimiento patrimonial por valor de $1.206.879 millones, ($1,2 billones), destinada a “atender los compromisos de inversión adquiridos y preservar la solidez financiera de la empresa”.

Y, finalmente, especificaron la fecha de los pagos, en donde se generó un desacuerdo entre los accionistas, pero al final quedó aprobado lo propuesto por Ecopetrol.

Así las cosas, el pago de los dividendos ordinarios por un monto total de $1.207.369 millones, ($1,2 billones), será pagado en dos cuotas: 27 de mayo y 16 de diciembre de 2026.

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Tags: ISA
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