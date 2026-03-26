Así quedó la Junta Directiva de ISA con estos cambios: hubo críticas por permanencia de Roa

En la Asamblea General de Accionistas de ISA, la compañía presentó su Junta Directiva para el periodo estatutario abril de 2026 – marzo de 2028.
Esta propuesta contempla algunos cambios, tanto por los nominados por Ecopetrol, como por los nominados por los fondos de pensiones.
Como hecho relevante durante la votación, los accionistas expresaron su desacuerdo con la plancha, alegando que Ricardo Roa no está apto para pertenecer a la Junta, esto relacionado con la imputación recibida por la Fiscalía.
Adicionalmente, también criticaron la inclusion de Mónica de Greiff, por venir de la Junta de Ecopetrol.
En concreto, por el lado de los postulados por la petrolera colombiana permanecerán Roa, su presidente, además de David Alfredo Alarcón y Fabiola Leal Castro.
Por su parte, saldrían del Directorio Lucía Cristina Díaz y Luis Ferney Moreno. En su reemplazo ingresarían Mónica de Greiff y Álvaro Torres (quienes vienen de estar en la Junta Directiva de Ecopetrol).
Cabe recordar que Torres fue denunciado como quien frenó las investigaciones contra Roa dentro de la Junta de Ecopetrol.
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Cambios en los nominados por los fondos de pensiones
Por el lado de los fondos de pensiones se mantienen Germán Arce, presidente de Asofiduciarias; así como Juan Pablo Zárate, excodirector del Banco de la República.
Quien dejaría la Junta de ISA es Camilo Zea, gerente de Pronus; cuya silla sería ocupada por Astrid Martínez, expresidenta del Grupo Energía Bogotá y hace parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Por el lado del nominado por Empresas Públicas de Medellín no hay cambios y seguiría Juan Emilio Posada, quien fue presidente de ISA entre 2022 y 2024.
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