Listo nuevo tramo de megavía en el Valle del Cauca: descongestionará convección con la Avenida Panamericana

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la concesión Rutas del Valle, informó que a partir del próximo domingo 26 de abril entrarán en operación 15,7 kilómetros de calzada sencilla correspondientes a la Unidad Funcional 3 del proyecto Accesos Cali y Palmira. Este tramo se ubica sobre la Avenida Bicentenario y forma parte de las obras destinadas a mejorar la conectividad en el suroccidente del país.
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Este corredor vial constituye la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali hacia el municipio de Jamundí, lo que permitirá optimizar la movilidad entre ambas localidades y facilitar el tránsito hacia el sur del territorio nacional. La nueva infraestructura busca responder a la creciente demanda vehicular de la zona, en un contexto de expansión urbana y aumento en los flujos de transporte.
De acuerdo con la ANI, la entrada en funcionamiento de este segmento contribuirá a disminuir la congestión en la vía Panamericana, considerada una de las arterias más transitadas de la región, por la que circulan más de 39.000 vehículos al día. La habilitación de esta alternativa vial permitirá redistribuir el tráfico y mejorar los tiempos de desplazamiento para usuarios particulares y transporte de carga.
¿Cómo será la megaobra de la Avenida Bicentenario?
La obra incluye tres estructuras fundamentales para la operación del corredor, la cual será la intersección de Puerto Tejada, el puente sobre el río Jamundí y el puente del zanjón Potrerillo. Estos componentes fueron diseñados para garantizar la continuidad del tránsito, reducir puntos críticos de congestión y fortalecer la conexión entre municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.
Desde la entidad también se destacó que este proyecto hace parte de la iniciativa de quinta generación (5G) denominada Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali y Palmira, orientada a modernizar la infraestructura regional. Según cifras oficiales, el programa registra un avance global del 55,33 %, lo que evidencia el progreso en las actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación de corredores estratégicos.
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En términos técnicos, la iniciativa contempla la intervención de 310 kilómetros de vías que conectan municipios como Buga, Palmira, Yumbo, Jamundí y Cali, así como Puerto Tejada, Villarica y Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Dentro de este alcance se incluyen 12,5 kilómetros de nuevas segundas calzadas y la adecuación de más de 300 kilómetros de corredores existentes, con el propósito de mejorar su capacidad y condiciones de operación.