Arroz, arepas y pan cambiarán en Colombia por nuevo decreto del Gobierno Petro 

En la mesa de los colombianos hay productos que rara vez faltan. El arroz del almuerzo, la arepa del desayuno o el pan de cada día hacen parte de la rutina de millones de hogares. Por eso, cualquier cambio en estos alimentos básicos genera atención inmediata.
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Ahora, una nueva decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro introduce modificaciones silenciosas, pero de alto impacto, que transformarán estos productos sin alterar su apariencia, sabor o consumo habitual.
Se trata del Decreto 380 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece una nueva regla obligatoria para la producción de alimentos de consumo masivo en el país, con implicaciones directas para la salud pública y el desarrollo económico.
¿Qué dice el nuevo decreto del Gobierno Petro sobre el arroz y otros alimentos?
La norma establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales en productos clave como el arroz, la harina de trigo y la harina de maíz, insumos fundamentales para alimentos como el pan y las arepas .
Esto significa que, a partir de ahora, estos alimentos incluirán micronutrientes durante su proceso de producción, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de la dieta de los colombianos.
“El Decreto 380 de 2026 establece la incorporación de micronutrientes que enriquecen alimentos clave para prevenir deficiencias nutricionales y cerrar brechas de desigualdad”, señala el Ministerio de Salud.
La medida responde a una situación crítica en materia de nutrición. En Colombia, hasta el 36 % de los niños en edad preescolar presenta deficiencia de zinc, mientras que el 44,5 % de las mujeres gestantes tiene anemia por falta de hierro .
Estas cifras reflejan un problema estructural que afecta el desarrollo infantil, el rendimiento académico y la salud de la población, especialmente en sectores con menor acceso a dietas balanceadas.
El objetivo del decreto es intervenir directamente en los alimentos de mayor consumo para cerrar estas brechas sin necesidad de modificar los hábitos alimenticios.
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El impacto será directo, pero casi imperceptible para el consumidor. Productos como el arroz, el pan —elaborado con harina de trigo— y las arepas —derivadas de harina de maíz— tendrán vitaminas y minerales añadidos en cantidades seguras y controladas durante su producción, sin que esto implique modificaciones en su consumo habitual .
Esto implica que las personas recibirán nutrientes esenciales de forma automática, sin necesidad de cambiar su dieta.
“Esto significa que, sin cambiar sus hábitos alimenticios, las personas recibirán nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar”, explica el Ministerio .
El decreto establece que la adición de micronutrientes se realizará bajo estándares técnicos definidos, con metodologías internacionales que permiten identificar alimentos de alto consumo y determinar niveles seguros y eficaces .
En ese sentido, la medida contempla el uso de compuestos de alta absorción por el organismo, garantiza que no se alteren el sabor, el olor ni la apariencia de los alimentos y se articula con otros programas para evitar consumos excesivos, lo que busca asegurar un impacto positivo sin generar efectos adversos.
El Análisis de Impacto Normativo (AIN) del decreto evidencia beneficios significativos. Según el documento, la medida podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes.
Estos efectos no solo reducirían enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, sino que también tendrían impacto en el rendimiento escolar, la productividad laboral y la reducción de la presión sobre el sistema de salud.
Desde el punto de vista económico, el decreto destaca que la implementación tendrá un costo relativamente bajo para la industria. El impacto en los costos de producción se estima entre 0,3 % y 2,5 %, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión .
Esto convierte la medida en una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública, según estándares internacionales, especialmente si se tiene en cuenta que ha sido aplicada en más de 80 países con resultados positivos en la mejora de la nutrición poblacional.
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El decreto se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la política de seguridad alimentaria y nutricional. Además, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en metas relacionadas con hambre cero y salud y bienestar.
Con esta actualización, Colombia moderniza una regulación con más de 30 años de antigüedad, alineándose con estándares internacionales en nutrición.