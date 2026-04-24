Caso Centros Poblados salpica nuevo proceso: Invías rechaza proponente por vínculos con Emilio Tapia

El escándalo de Centros Poblados vuelve al radar del Gobierno, esta vez en un proceso liderado por el Invías, que terminó con el rechazo de un proponente por posibles irregularidades en su composición.
El Ministerio de Transporte alertó sobre la participación del proponente plural Consorcio Caminos Estratégicos 2026, en el que figuraba la sociedad ING Construguajira.
Esta empresa, a su vez, incluye dentro de su composición accionaria a ICM Ingenieros S.A.S. en liquidación judicial, firma que ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con el caso Centros Poblados.
Tras el análisis, el Invías determinó que ICM se encuentra en proceso de liquidación judicial desde el 25 de agosto de 2022, bajo la Ley 1116 de 2006. En ese estado, su capacidad jurídica está restringida exclusivamente a la liquidación de activos, por lo que no puede desarrollar actividades propias de su objeto social.
A esto se suma que, según información suministrada por el liquidador, este no ha firmado ningún documento de constitución de ING Construguajira, lo que llevó a la entidad a concluir que el proponente no cumplía con los requisitos legales.
Invías refuerza controles en contratos por más de $15 billones
“El mensaje es claro: en Invías no hay espacio para prácticas que pongan en duda la transparencia de los procesos”, afirmó el director de la entidad, Juan Guillermo Jiménez.
El funcionario aseguró que la entidad está revisando a fondo cada propuesta para garantizar que las obras queden en manos de contratistas idóneos.
El caso se da en medio de procesos de contratación que superan los $15 billones, destinados a más de 60 obras estratégicas en distintas regiones del país.
Desde la entidad destacaron que este episodio evidencia el fortalecimiento de los controles internos y reiteraron el llamado a ciudadanos, oferentes y organismos de control para reportar cualquier irregularidad a través de los canales institucionales.