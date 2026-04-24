Ahora | Tribunal suspende intervención del gobierno Petro a EPS Savia Salud; ordena devolverla a accionistas

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión (provisional) de la intervención a Savia Salud EPS, medida que fue adoptada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá que devolver la entidad a sus administradores y accionistas.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó: “Desde el primer día lo dijimos: se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla. Petro y los funcionarios que hicieron parte de esta toma ilegal deben responder ante la justicia. Están jugando con la salud y la vida de la gente”.
El mandatario también destacó la articulación entre la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín en la defensa de la entidad, y anunció que, una vez se recupere el control, se realizará una auditoría interna.
Savia Salud tiene como principales accionistas a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, que en conjunto conservan el 72 % de participación. A estos se sumaron posteriormente 14 IPS públicas y ocho privadas del departamento.
La intervención forzosa administrativa fue ordenada el 16 de junio de 2023 por la Superintendencia de Salud y ha sido prorrogada en dos ocasiones. La más reciente extensión se dio en mayo de 2025, mediante la Resolución Ejecutiva 164 firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que prolongó la medida hasta junio de 2026.
Desde entonces, la entidad ha tenido cuatro agentes interventores: Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y, más recientemente, William Humberto Salgado Gamboa, designado en noviembre de 2025.
La alta rotación ha sido objeto de cuestionamientos. La Procuraduría General de la Nación advirtió que los constantes cambios han impedido la continuidad de los planes de mejoramiento, agravando la situación administrativa y financiera de la EPS.
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