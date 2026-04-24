Demanda de energía en Colombia creció 5,6 % en marzo; industria y minas jalaron el incremento

En marzo de 2026, la demanda de energía en Colombia creció 5,67 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras del operador del mercado eléctrico XM. El consumo pasó de 7.051,48 gigavatios hora (GWh) a 7.461,77 GWh.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento industrial y comercial, en particular por la explotación de minas y canteras, que registró una variación de 22,06 %, equivalente a un aumento de 141,44 gigavatios hora frente a marzo del año anterior. Este sector concentra más de 33 % de la demanda dentro del mercado no regulado.
En esta misma categoría, las industrias manufactureras también tuvieron un peso relevante, al representar 38,59 % del consumo de energía del mercado no regulado.
Por regiones, el Caribe lideró el consumo con 2.123,09 gigavatios hora, seguido de la región central con 1.801,22 gigavatios hora y Oriente con 1.033,06 gigavatios hora.
Por su parte, la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN) aumentó 4,48 % frente a marzo de 2025. Por tipo de usuario, el mercado regulado (hogares y pequeños negocios) creció 5,07 % (251,96 gigavatios hora); mientras que el mercado no regulado, correspondiente a industria y comercio, registró un incremento de 6,83 %.
Otros sectores con participación en la demanda incluyen construcción y alojamiento (5,65%), servicios financieros y de seguros (5,15%), servicios sociales (4,89%) y comercio (4,79%).
Destacado: Demanda de energía en Colombia creció 4,39 % en julio, impulsada por el Caribe
A nivel regional, Guaviare presentó el mayor crecimiento en el consumo de energía, con un alza de 15,47 %. Le siguieron Chocó (12,10 %), Tolima, Huila y Caquetá (11,75 %), la región central (7,05 %), el Caribe (6,13 %), el sur (5,15 %), Antioquia (4,22 %), Valle (3,77 %) y Oriente (3,43 %). En contraste, el menor incremento se registró en el Eje Cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, con 3,33 %.
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