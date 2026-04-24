Ahora | Billy Escobar renunció como superintendente de Sociedades; esto dijo en su carta de despedida

Billy Escobar, quien se venía desempeñando en el Gobierno Petro como superintendente de Sociedades, presentó su renuncia este viernes para “avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha”.
El ahora exfuncionario dijo que se trata de una decisión personal, “adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”.
Indicó que durante su permanencia en el cargo “el esfuerzo institucional se centró en fortalecer la capacidad técnica de la entidad, ampliar su presencia territorial y desarrollar herramientas efectivas para acompañar al empresariado desde una visión social, aportando a la sostenibilidad, la productividad y la competitividad del país”.
En la comunicación agradeció al presidente Petro y dijo que seguirá “aportando al país desde el lugar en el que me encuentre, con la convicción de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo empresarial son pilares del progreso de Colombia”.
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Perfil de Billy Escobar
Su nombramiento se dio en noviembre de 2021, siendo uno de los pocos funcionarios que no fue cambiado tras la llegada del Gobierno Petro, en reemplazo de Juan Pablo Liévano.
Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Negocios de la Universidad de los Andes, máster en Dirección de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares (España) y máster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad Sapienza de Roma.
Ha realizado estudios posgraduales en las universidades de Salamanca y Externado de Colombia y se ha desempeñado como asesor de empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, miembro de juntas directivas.
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