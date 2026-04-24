Nueva EPS anuncia primera inyección de pagos por $1 billón: así pagarán

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que empezaron las primeras acciones de choque para atender la crisis de salud y se anunció giros en los próximos tres o cuatro días.
Los recursos anunciados irán en el régimen contributivo, para 950 entidades. En el régimen subsidiado, para 1.569 entidades, distribuidas en los 32 departamentos del país. La mayoría corresponde a entidades de naturaleza pública. Es decir, más de 2.000 entidades recibirán los recursos que vamos a postular para que la Adres los transfiera la próxima semana.
En el régimen contributivo, se postularán $127.528 millones para 950 instituciones en todo el país.
En el régimen subsidiado, se postularán cerca de $943.792 millones para 1.569 instituciones.
En total, estamos hablando de más de $1 billón que se inyectará al sistema de salud.
Estos recursos buscan estabilizar la red, especialmente a instituciones pequeñas que están al borde del colapso. Algunas quedarán al día; otras recibirán un alivio parcial dentro de un plan más amplio.
“Por eso, a los directores, gerentes y responsables les pido eficiencia en el uso de estos recursos. Necesitamos un sistema de salud sostenible, y eso solo es posible con un manejo responsable del dinero público”, dijo Ospina.
Es clave recordar que muchos de estos recursos son capitados. Es decir, se entregan para cubrir integralmente los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Por eso, es fundamental que las entidades presten efectivamente los servicios. No hacerlo pone en riesgo la vida de los pacientes.
Uno de los problemas más graves es la judicialización: tutelas, demandas, embargos y derechos de petición que se multiplican. Esto genera una presión enorme sobre el sistema. “Por eso estamos diseñando una estrategia para anticiparnos, con una línea de atención que permita resolver problemas antes de que lleguen a instancias judiciales”.
“Sobre los embargos, hoy tenemos múltiples cuentas afectadas por procesos ejecutivos. Se han solicitado a los jueces el levantamiento de estas medidas, con base en la normatividad vigente tras la intervención. Sin embargo, actualmente hay recursos congelados, incluso en cuentas maestras de salud. Quiero hacer un llamado respetuoso a los jueces: cuando se embargan estos recursos, no solo se afecta el pago a proveedores, sino la prestación del servicio. Muchas veces se embarga más del valor adeudado —hasta un 50 % adicional—, lo que termina retirando recursos esenciales para la atención en salud. Esto agrava la crisis del sistema.”, dijo Ospina.