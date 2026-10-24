Primicia | Hyatt ya planea su quinto hotel en Colombia: analiza Barú con su modelo todo incluido

La cadena hotelera de alto lujo Hyatt busca ampliar su presencia en Colombia y ve en Barú una de sus principales oportunidades para una próxima incursión en el país, que se daría en una prometedora zona del Caribe.
Antonio Fungairino, vicepresidente regional de Crecimiento para el Caribe y Sudamérica de Hyatt Inclusive Collection, reveló a Valora Analitik que la compañía está explorando oportunidades en Barú, junto con posibles socios locales, en línea con su estrategia de expansión en destinos de playa.
“En Barú yo creo que va a ser probablemente nuestra próxima incursión. Pero vemos también que en Cartagena en sí hay bastantes oportunidades. Barú es donde deberíamos concentrarnos ahorita”, afirmó Fungairino.
El ejecutivo destacó las playas de la zona y la presencia de desarrolladores como factores que hacen atractivo el destino. Sin embargo, precisó que las conversaciones aún están en una etapa exploratoria y que, de consolidarse este movimiento, se confirmaría en el futuro.
La apuesta se enmarca en el interés de Hyatt por fortalecer su negocio de hoteles todo incluido en América, una estrategia que ha cobrado mayor importancia para la compañía desde la pandemia y que se apoya tanto en sus marcas como en su capacidad comercial y de distribución.
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Hyatt busca ampliar su presencia en Colombia
Actualmente, Hyatt cuenta con cuatro hoteles en Colombia, entre ellos el Dreams Karibana Cartagena Beach Resort, que opera bajo el modelo todo incluido. Fungairino afirmó que el país es un mercado en el que la compañía quiere crecer.
“Colombia está lista para un crecimiento fuerte, un crecimiento intencional con nosotros”, señaló el ejecutivo, quien manifestó el interés de la compañía en pasar de su operación actual a sumar entre cuatro y cinco hoteles más en un horizonte de cinco años.
Para avanzar en esa dirección, Hyatt busca socios locales que conozcan el mercado, aporten activos y capital y tengan una visión de largo plazo.
La compañía, por su parte, ofrece sus marcas, sus canales de distribución, su programa de fidelización World of Hyatt y su experiencia en la gestión comercial de hoteles.
Fungairino explicó que la elección de los destinos también depende de su potencial para atraer viajeros nacionales e internacionales, la conectividad aérea y las condiciones para desarrollar una experiencia turística integral.
Así funciona el modelo de negocio de Hyatt
La expansión de Hyatt se apoya en un modelo de negocio asset-light, mediante el cual la compañía prioriza el desarrollo de sus marcas, la distribución y el conocimiento operativo y comercial, en lugar de concentrar su crecimiento en la compra de inmuebles hoteleros.
“Buscamos seguir creciendo nuestras relaciones con propietarios locales. No nos enfocamos en la compra de bienes raíces; nos concentramos más bien en la fortaleza de las marcas, el conocimiento de la operación y el tema comercial”, explicó Fungairino.
Este modelo permite a la compañía ampliar su presencia en destinos sin tener que adquirir directamente todos los hoteles que incorpora a su portafolio.
La selección de los socios y el cumplimiento de los estándares de servicio son parte central de esa estrategia.
En el caso de Barú, el ejecutivo destacó el atractivo de sus playas y las oportunidades que identifica en la zona. También mencionó que el aeropuerto y el transporte hacia los hoteles son factores importantes para facilitar la llegada de visitantes y acompañar el crecimiento del destino.
Hyatt es el mayor operador de hoteles todo incluido del mundo
La estrategia de crecimiento en Colombia se apoya en la escala internacional de Hyatt. Según Fungairino, la compañía se convirtió en el mayor operador mundial de hoteles todo incluido tras adquisiciones como las de AMResorts y Playa Resorts. Actualmente, Hyatt Inclusive Collection cuenta con alrededor de 150 resorts y 58.000 habitaciones.
La compañía concentra buena parte de esa operación en América, aunque también busca crecer en Europa y Medio Oriente. Su oferta se orienta principalmente al segmento prémium, con hoteles de cuatro estrellas y media a cinco estrellas, según explicó el ejecutivo.