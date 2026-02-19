Procaps actualiza su marca en medio de su proceso de transformación regional

La farmacéutica colombiana Procaps anunció la evolución de su marca en Latinoamérica, como parte de un proceso de ajuste estratégico y reposicionamiento que viene adelantando en la región.
El cambio contempla una renovación de su identidad visual, que incluye el rediseño del logotipo, una nueva paleta de colores y la actualización de su sistema gráfico. De acuerdo con la compañía, la modificación busca reflejar su desarrollo científico y su consolidación operativa, así como alinearse con estándares internacionales del sector farmacéutico.
La decisión se produce en un contexto de mayor competencia en la industria, presiones regulatorias y transformaciones en los sistemas de salud de América Latina, donde las compañías del sector enfrentan desafíos asociados a acceso, precios y sostenibilidad financiera.
Melissa Angelini, CEO interina de Procaps, señaló que la evolución de la marca representa una etapa de continuidad y transformación para la organización, que este año completa 50 años de trayectoria. Según indicó, la actualización también responde a la necesidad de proyectar una imagen coherente con el crecimiento y la expansión regional de la empresa.
Por su parte, Luis Palacios, Chief Commercial Officer (CCO), afirmó que la renovación acompaña la estrategia comercial y operativa de la compañía, que busca fortalecer su presencia en distintos mercados latinoamericanos.
Procaps no detalló cambios en su estructura corporativa ni en su portafolio de productos asociados a esta actualización. La compañía indicó que continuará enfocada en el desarrollo y comercialización de medicamentos, en un entorno que exige mayor eficiencia operativa y adaptación a las dinámicas regulatorias de cada país.
La nueva identidad comenzará a implementarse de manera gradual en sus canales institucionales y comerciales en la región.