Procaps actualiza su marca en medio de su proceso de transformación regional

La nueva identidad comenzará a implementarse de manera gradual en sus canales institucionales y comerciales en la región.

Procaps
Procaps y su nueva imagen. Foto: Procaps.

La farmacéutica colombiana Procaps anunció la evolución de su marca en Latinoamérica, como parte de un proceso de ajuste estratégico y reposicionamiento que viene adelantando en la región.

El cambio contempla una renovación de su identidad visual, que incluye el rediseño del logotipo, una nueva paleta de colores y la actualización de su sistema gráfico. De acuerdo con la compañía, la modificación busca reflejar su desarrollo científico y su consolidación operativa, así como alinearse con estándares internacionales del sector farmacéutico.

La decisión se produce en un contexto de mayor competencia en la industria, presiones regulatorias y transformaciones en los sistemas de salud de América Latina, donde las compañías del sector enfrentan desafíos asociados a acceso, precios y sostenibilidad financiera.

Melissa Angelini, CEO interina de Procaps, señaló que la evolución de la marca representa una etapa de continuidad y transformación para la organización, que este año completa 50 años de trayectoria. Según indicó, la actualización también responde a la necesidad de proyectar una imagen coherente con el crecimiento y la expansión regional de la empresa.

Por su parte, Luis Palacios, Chief Commercial Officer (CCO), afirmó que la renovación acompaña la estrategia comercial y operativa de la compañía, que busca fortalecer su presencia en distintos mercados latinoamericanos.

Procaps no detalló cambios en su estructura corporativa ni en su portafolio de productos asociados a esta actualización. La compañía indicó que continuará enfocada en el desarrollo y comercialización de medicamentos, en un entorno que exige mayor eficiencia operativa y adaptación a las dinámicas regulatorias de cada país.

La nueva identidad comenzará a implementarse de manera gradual en sus canales institucionales y comerciales en la región.

