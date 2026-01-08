Puntos Colombia amplía su portafolio con nuevas opciones para el sector corporativo; estas son las apuestas

Puntos Colombia se ha consolidado como una de las plataformas de fidelización más robustas, completas y cercanas del país. Su presencia omnicanal, que abarca aplicación móvil, oferta digital y un ecosistema de más de 10.000 marcas aliadas, le permite un registro de cerca nueve millones de colombianos.
Por ello, en línea con la evolución del mercado y las nuevas necesidades de consumidores y empresas, Puntos Colombia robustece su oferta hacia el segmento corporativo, en el cual llega con una propuesta definida en tres líneas de negocio: lealtad, incentivos y media.
Con ellas, amplía su portafolio como compañía, integra nuevas capacidades y ofrece soluciones más completas y competitivas para las organizaciones.
“Hoy, estamos presentes como programa de lealtad en uno de cada tres hogares del país, lo que refleja nuestro alcance en el 92 % del territorio colombiano y nuestra capacidad para integrarnos auténticamente en los hábitos cotidianos de las personas, permitiéndonos tener un conocimiento profundo del comportamiento, consumo e intereses de nuestros usuarios, información con la cual se pueden desarrollar estrategias que impacten de manera positiva al crecimiento empresarial”, explica Steven Páez, chief product officer de Puntos Colombia.
Además, gracias al alcance que tiene el programa con sus usuarios, estas líneas de negocio se convierten, menciona Páez, en una oportunidad de entendimiento y personalización en las estrategias que desarrollan las empresas, las cuales están apalancadas por la analítica, un componente clave con el que cuenta Puntos Colombia.
“En Puntos Colombia, desarrollamos modelos analíticos que nos permiten comprender frecuencia, interacción, comportamientos, preferencias y propensiones de consumo de los usuarios, que se ajustan a la medida, tanto de grandes como pequeñas empresas, que les permiten tomar decisiones precisas y acercarse de manera mucho más acertada y personalizada a sus clientes y prospectos”, agrega el chief product officer.
Como complemento, detalla que estas capacidades analíticas avanzadas se convierten en un diferencial para las empresas, que encuentran en la plataforma un aliado estratégico para impulsar sus objetivos de negocio, optimizar sus esfuerzos de relacionamiento y fortalecer la cercanía con sus clientes. Todo ello bajo un esquema de seguridad y gestión de riesgo que protege la información del negocio y la data de usuarios y compañías.
Un portafolio corporativo que impulsa el crecimiento de las empresas
En primer lugar y como core del negocio se encuentra la línea de lealtad, que busca potenciar la relación entre las marcas y sus clientes.
Su objetivo es ayudarles a impulsar el crecimiento, incentivar la recompra y aumentar la preferencia de una manera costo-eficiente, gracias a un ecosistema de beneficios tangibles, útiles y relevantes para las personas.
Así, implementar una estrategia de fidelización con Puntos Colombia permite a las organizaciones integrarse al ecosistema de lealtad más grande del país, sin necesidad de desarrollar infraestructuras propias, logrando que sus usuarios reciban beneficios inmediatos y percibidos como valiosos dentro de una red física y digital de amplio alcance.
En segundo lugar, incentivos, una línea de negocio dirigida para impulsar los resultados desde el interior de las organizaciones.
Este parte de la premisa que no todos los miembros de un equipo se motivan de la misma manera. Por eso, esta propuesta ofrece recompensas flexibles y adaptadas para colaboradores, aliados o proveedores, que permiten impulsar la productividad, mejorar el compromiso y fortalecer relaciones estratégicas.
De este modo, las empresas pueden simplificar la gestión y entrega de incentivos de manera costo-eficiente, aprovechando un portafolio diverso de productos, servicios y marcas.
Los resultados son concretos: colaboradores más conectados, proveedores más satisfechos y una mayor facilidad para cumplir metas comerciales y operacionales. Además, es una solución que reduce costos operativos y optimiza recursos al centralizar la gestión dentro del ecosistema de Puntos Colombia.
Finalmente, media, una opción que permite a las empresas llegar con mayor precisión a sus audiencias gracias a información actualizada, profunda y de alta calidad, basada en los cerca de nueve millones de usuarios del programa y sus hábitos de consumo en las más de 10.000 marcas aliadas, incluyendo el banco y el retail más grandes del país. Esta vertical facilita decisiones de negocio más acertadas y, sobre todo, campañas digitales realmente efectivas.
Así las cosas, Steven Páez, chief product officer de Puntos Colombia concluye que la plataforma evoluciona y amplía su ecosistema con un portafolio corporativo robusto, “que cobra valor gracias al respaldo de la información y el posicionamiento que tiene como programa de fidelización líder en el territorio nacional, y que permite potencializar las estrategias de las empresas con soluciones basadas en analítica, tecnología, seguridad y un profundo conocimiento del consumidor”.