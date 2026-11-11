Salvavidas para ciudadanos con patinetas eléctricas que les deben poner placa por nueva norma

La entrada en vigor de nuevas disposiciones para regular los vehículos eléctricos de movilidad personal en Colombia llevó a Segway Colombia, representada por CKT Global, a poner en marcha una campaña para facilitar la identificación de estos medios de transporte. La compañía anunció que entregará gratuitamente 2.000 placas a propietarios de vehículos comercializados mediante sus canales oficiales, como parte de una iniciativa que tendrá disponibilidad limitada.
La medida responde a lo establecido en la Ley 2486 de 2025, que introdujo requisitos técnicos de identificación para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana (VELMPU). La normativa contempla que estos equipos deberán portar una lámina de aluminio negro mate de 104 milímetros de largo por 30 milímetros de ancho, en la que aparecerán nueve datos: número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, marca, modelo, peso, categoría y clase.
El requisito comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027 y cobijará a bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con potencia continua de hasta 350 vatios y asistencia máxima de 25 km/h. También incluye patinetas eléctricas, monopatines y otros vehículos personales de una sola plaza cuya potencia instalada no supere los 1.000 vatios y cuya velocidad máxima de diseño sea de 40 km/h.
¿Cómo solicitar la placa gratuita de Segway?
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Los interesados deberán realizar una inscripción digital a través del formulario habilitado por la empresa. Esta primera etapa contempla únicamente 2.000 unidades y está dirigida a propietarios de vehículos importados oficialmente por Segway Colombia (CKT Global).
El registro se encuentra disponible en el siguiente enlace:
Solicitar la placa gratuita de Segway
Una vez completado el proceso, la compañía coordinará la entrega de los distintivos a partir de diciembre de 2026. Los usuarios podrán reclamarlos en los puntos físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla sin asumir costos por el producto.
Para quienes residan en otras ciudades, la placa también será gratuita, pero deberán pagar el servicio de transporte mediante las empresas de mensajería aliadas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.
Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de la empresa, señaló que la iniciativa busca facilitar la adaptación de sus clientes a las nuevas exigencias y promover el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vial.