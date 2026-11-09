Cundinamarca lidera resultados Saber 11° de 2026 entre las Entidades Territoriales Certificadas: fundación de Alquería apoya proceso

Cundinamarca obtuvo el mejor promedio del puntaje global entre las entidades territoriales certificadas departamentales en las Pruebas Saber 11° de 2026. Con 265 puntos, superó en siete puntos el promedio nacional, ubicado en 258.
Este resultado reconoce el trabajo de estudiantes, docentes, directivos docentes y familias, así como la continuidad de los esfuerzos institucionales para fortalecer la educación en el territorio.
La Fundación Alquería Cavelier ha contribuido a este proceso durante más de una década a través del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (Promce), en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y las comunidades educativas.
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La cobertura del programa pasó de 82 a 200 instituciones educativas oficiales, equivalentes al 73 % de las 275 instituciones de la Entidad Territorial Certificada de Cundinamarca. Actualmente, el programa llega a 131.100 estudiantes, 7.259 docentes y 425 directivos docentes.
Resultados que amplían las oportunidades educativas
Uno de los hallazgos más relevantes es la cercanía entre los resultados de los colegios oficiales rurales y urbanos. En 2026, las instituciones rurales alcanzaron un promedio de 254 puntos y las urbanas de 256, una diferencia de apenas dos puntos. Además, el promedio rural pasó de 248 puntos en 2019 a 254 en 2026.
También se registraron avances en la clasificación de los establecimientos educativos. El número de colegios oficiales ubicados en las categorías C y D disminuyó de 120 en 2023 a 91 en 2026, una reducción del 24,17 %. Solo el 5 % de las instituciones oficiales permanece en la categoría D, lo que sitúa a Cundinamarca como la ETC departamental con el menor porcentaje de establecimientos en esa categoría.
En Lectura Crítica, 209 de los 275 colegios oficiales, equivalentes al 76 %, registraron más del 95 % de sus estudiantes por encima del nivel 1 de desempeño. En Matemáticas, esta condición se presentó en 120 instituciones, equivalentes al 44 %.
Estos resultados permiten reconocer avances e identificar dónde es necesario concentrar el acompañamiento para que más estudiantes fortalezcan sus aprendizajes.
Un acompañamiento que fortalece a toda la comunidad educativa
Desde su creación en 2012, Promce ha desarrollado un acompañamiento integral que articula cinco componentes: Liderazgo educativo, Competencias socioemocionales, Formación docente, Escuela de familias y Aprendizaje de los estudiantes.
El programa acompaña a rectores y coordinadores en el fortalecimiento de su liderazgo y la gestión escolar; trabaja con los docentes en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas e involucra a las familias en los procesos educativos. A su vez, promueve el desarrollo de competencias socioemocionales y el seguimiento a los aprendizajes.
Las acciones de diagnóstico, acompañamiento y preparación para las Pruebas Saber 11° permiten identificar oportunidades de mejora y orientar el trabajo pedagógico según las necesidades de cada institución.
Para la Fundación Alquería Cavelier, la continuidad de este esfuerzo y la articulación con el sector público son fundamentales para fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y ampliar las oportunidades de aprendizaje.
Por otra parte, cabe resaltar que la experiencia acumulada por la Fundación Alquería Cavelier en Cundinamarca ha permitido consolidar un modelo de acompañamiento que durante 2026 comenzó a expandirse hacia otras regiones de Colombia.
En el primer semestre del año, Promce inició operaciones en Pereira mediante una alianza entre la Fundación Alquería Cavelier, la Alcaldía de Pereira, el Sistema Universitario del Eje Cafetero (Sueje) y la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta primera etapa contempla el acompañamiento a seis instituciones educativas oficiales y beneficia a más de 1.600 integrantes de la comunidad educativa.
Posteriormente, el programa llegó a Santa Fe de Antioquia, donde la Fundación Alquería Cavelier, la Fundación Juan del Corral y Grupo Cadena, con el apoyo de Comfenalco Antioquia y el sector público, pusieron en marcha una intervención en cuatro instituciones educativas oficiales. Esta primera fase contempla una inversión cercana a $330 millones y beneficiará a cerca de 1.000 estudiantes, además de acompañar a rectores, coordinadores y docentes.