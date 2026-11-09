Reforma del gobierno De la Espriella: así afectaría los ingresos de quienes ganan más de dos salarios mínimos

Recibir un aumento de sueldo suele ser una buena noticia para cualquier trabajador. Significa tener más dinero para cubrir los gastos del hogar, pagar deudas o ahorrar. Sin embargo, una modificación tributaria y laboral que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella podría producir un resultado contrario para quienes ganan más de dos salarios mínimos: recibir un salario bruto mayor, pero terminar con menos dinero en el bolsillo después de los descuentos.
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La advertencia está relacionada con los cambios a los aportes de salud incluidos en el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026. Un análisis económico y financiero de la firma Crowe Co señala que la modificación podría reducir los ingresos netos de trabajadores que superen determinados rangos salariales.
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El estudio, liderado por Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio líder de Tax & Legal de Crowe, calcula que cerca de 2,4 millones de trabajadores dependientes podrían estar expuestos a estos cambios. La dimensión del posible impacto se entiende al revisar las cifras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP): en julio de 2026 había 2.431.354 cotizantes dependientes con ingresos base de cotización superiores a dos salarios mínimos.
La discusión no se limita a cuánto gana una persona antes de los descuentos. El punto está en cómo cambiaría el aporte obligatorio a salud cuando el salario supera ciertos límites y en que, según el proyecto analizado, la nueva tarifa se aplicaría sobre la totalidad del ingreso y no solamente sobre el monto que exceda el umbral.
Así afectaría la reforma de De la Espriella a millones de trabajadores
El ejemplo más llamativo de la simulación de Crowe parte de un trabajador que gana exactamente dos salarios mínimos. Para hacer los cálculos, la firma tomó como referencia el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, y proyectó la aplicación de las nuevas reglas para 2027.
Con esa base, dos salarios mínimos equivalen a $3.501.810 mensuales. Según el ejercicio, después de los descuentos de salud y pensión, ese trabajador recibiría $3.221.665.
El escenario cambia si su sueldo aumenta apenas un peso y llega a $3.501.811. Aunque su remuneración bruta sería mayor, el dinero que recibiría después de los descuentos caería a $3.169.139.
La diferencia entre ambos resultados es de $52.526 menos al mes, pese a que el salario antes de los descuentos aumentó un peso. ¿Por qué ocurriría esto? De acuerdo con el análisis, al superar los dos salarios mínimos el aporte del trabajador a salud pasaría del 4 % al 5,5 %. El cambio más importante es que esa nueva tarifa se calcularía sobre todo el salario y no únicamente sobre el peso adicional o sobre la parte que supere los dos mínimos.
“Según el texto radicado, el nuevo aporte del 5,5 % se cobraría sobre todo el salario, no solo sobre la parte que supere los dos salarios mínimos”, explica Arbeláez.
En el ejemplo, el aporte de salud pasaría de calcularse con una tarifa del 4 % sobre $3.501.810 a una del 5,5 % sobre $3.501.811. Ese salto en el descuento explicaría que el trabajador termine recibiendo menos dinero, aun cuando le hayan aumentado la remuneración.
¿Cuánto tendría que subir el sueldo para no perder dinero?
La simulación también calcula cuánto tendría que aumentar el salario para que el trabajador conserve el mismo ingreso neto que recibía antes de superar el límite.
En el caso de quien gana dos salarios mínimos, no bastaría con recibir un aumento de uno o unos pocos pesos. Según Crowe, necesitaría un incremento de al menos $58.042, hasta alcanzar un sueldo mensual de $3.559.852, para mantener el dinero que le quedaba después de los descuentos en el escenario inicial.
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El análisis identifica otros saltos en los aportes a salud cuando se superan determinados niveles de ingresos. Al cruzar cuatro salarios mínimos, el descuento aumentaría en $35.018, mientras que al superar diez salarios mínimos el incremento sería de $87.545, según los escenarios calculados por la firma.
Es importante tener presente que estas cifras corresponden a las simulaciones de Crowe y no representan un descuento que ya se esté aplicando en las nóminas. El ejercicio tampoco incluye retención en la fuente ni otros descuentos que puedan tener los trabajadores.
Además, el análisis advierte que no contempla la posible pérdida del auxilio de transporte, fijado en $249.095 para 2026. Bajo las reglas actuales, este beneficio puede dejar de recibirse cuando el trabajador supera dos salarios mínimos. Por otra parte, el aporte del 1 % al Fondo de Solidaridad Pensional, que se aplica desde cuatro salarios mínimos, ya existe y no corresponde a una nueva obligación creada por el proyecto.
Empresas también podrían enfrentar mayores costos por los aumentos salariales
El posible efecto de la reforma no se quedaría únicamente en el ingreso que reciben los trabajadores. Según Crowe, los empleadores también podrían enfrentar mayores costos cuando un aumento salarial haga que una persona pase a otro rango de cotización.
En el caso de una empresa que actualmente está exonerada de determinados aportes, la simulación calcula que el costo mensual aumentaría en $210.109 si un empleado pasa de ganar exactamente dos salarios mínimos a recibir dos salarios mínimos más un peso.
La razón es que, al superar ese límite, la empresa comenzaría a aportar el 6 % del sueldo por concepto de salud, SENA e ICBF, de acuerdo con el escenario analizado.
El salto sería todavía mayor al superar tres salarios mínimos, equivalentes a $5.252.715 con la referencia de 2026. Crowe calcula que un aumento de apenas un peso por encima de ese nivel podría elevar en $393.955 el costo mensual para el empleador. De ese valor, $393.954 corresponderían al incremento de los aportes empresariales, que pasarían del 6 % al 13,5 % sobre el salario completo.
La firma también simuló qué sucedería con un aumento salarial del 5 %, al pasar de dos a 2,1 salarios mínimos. En ese caso, el trabajador recibiría un 3,3 % más después de los descuentos, mientras que el costo para la empresa aumentaría 10,4 %. Este último cálculo incluye aportes a pensión, caja de compensación y riesgos laborales, pero excluye prestaciones sociales y otros gastos.
Para Arbeláez, este tipo de cambios podría influir en las decisiones de contratación y remuneración de las compañías. “Es posible que las empresas respondan con aumentos salariales más moderados, menos contratación formal o más presión hacia la informalidad”, advierte.
El alcance de la medida dependerá del texto que finalmente discuta y apruebe el Congreso. Por ahora, los cambios en las cotizaciones y exoneraciones analizados por Crowe no están vigentes y no deben entenderse como descuentos que ya puedan aplicarse a los salarios.
La firma también advierte que los límites se mueven cuando cambia el salario mínimo. Por eso, un incremento de ese indicador podría hacer que algunos trabajadores pasen de un rango de cotización a otro, incluso si el aumento de su remuneración es pequeño. “Como los límites se mueven con el mínimo, el solo aumento de este puede sacar o meter trabajadores en un rango”, señala Arbeláez.
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El especialista plantea una alternativa para evitar saltos abruptos en los descuentos: que el Congreso evalúe una tarifa aplicada únicamente sobre el excedente, como ocurre con el impuesto de renta. En sus palabras, “si el Congreso optara por una tarifa aplicada solo al excedente, como en renta, el salto desaparecería”.