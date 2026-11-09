Déficit del Fondo de Combustibles en Colombia se multiplicaría por cinco al cierre de 2026: cerraría en $15 billones

Fitch Ratings señaló que, pese a que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se redujo a $3 billones a finales de 2025, tras los ajustes de precios realizados por el Gobierno, la obligación ha vuelto a aumentar por el encarecimiento de los combustibles y podría alcanzar entre $12 billones y $15 billones al cierre de 2026.
Estos recursos corresponden a las compensaciones que el Gobierno debe pagar a Ecopetrol y a otros agentes de la cadena de combustibles, con el fin de cubrir la diferencia entre los precios regulados y los valores del mercado.
Para la calificadora, el flujo de caja de la estatal energética se ha visto afectado por las obligaciones del FEPC, que es el mecanismo de recursos destinado a mantener los precios internos de los combustibles, especialmente del diésel, por debajo de sus referencias internacionales.
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De otro lado, la organización manifestó que, en materia de producción, Ecopetrol cerraría 2026 con 724.000 barriles de petróleo equivalentes al día, lo que significaría una disminución de 3 % frente a 2025. Según Fitch, la menor producción de gas sería compensada por el aumento en la producción de petróleo.
Adicionalmente, las reservas probadas de la compañía se ubicaron en 1.944 millones de barriles de petróleo equivalentes, con una vida útil de 7,2 años al cierre de 2025. Fitch pronosticó que este indicador aumentaría a 9,7 años para finales de 2026, como resultado de la adquisición de la empresa brasileña Brava Energía.
Otro de los indicadores clave para esta compañía es el índice de reposición de reservas, que mide la capacidad de mantener la continuidad del negocio de producción petrolera y gasífera, el principal rubro de Ecopetrol. Fitch señaló que este indicador se ubicaría en 100 % a lo largo del horizonte de calificación. A esto agregó que el costo completo por barril, después de impuestos, tuvo un promedio de US$52,06 por barril equivalente durante los últimos tres años.
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Finalmente, la calificadora asignó una nota de ‘BB’ a la emisión de hasta US$2.000 millones en bonos sénior, con vencimientos en 2034 y 2037. La perspectiva de calificación es estable. Los recursos que obtenga Ecopetrol con esta emisión se utilizarán para reembolsar el préstamo que adquirió para comprar Brava y saldar otras obligaciones financieras. Cabe recordar que la empresa colombiana es una empresa de propiedad del Estado colombiano, que tiene una participación de 88,5 % en sus acciones.
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