La agencia calificadora Fitch Ratings asignó la calificación ‘BB’ con perspectiva estable a la nueva emisión de Ecopetrol de notas sénior no garantizadas por hasta US$2.000 millones, con vencimientos previstos entre 2034 y 2037.
Los recursos obtenidos en la operación internacional serán destinados al pago del crédito puente contratado para la adquisición de la brasileña Brava Energy, la amortización de vencimientos de deuda existente y otros propósitos corporativos generales.
La firma precisó que las calificaciones de la compañía reflejan la participación del 88,5 % que mantiene el Estado colombiano y permanecen limitadas por la nota soberana del país (‘BB’), ante la inexistencia de un blindaje legal (ring-fencing) que aísle los flujos de efectivo de eventuales interferencias gubernamentales.
Fitch detalla calificación sobre nueva emisión de Ecopetrol
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En su evaluación de factores de gobierno corporativo (ESG), Fitch advirtió que las adquisiciones estratégicas y los cambios en la conformación de la junta directiva implementados desde 2024 elevaron el escrutinio sobre la gobernanza de la empresa estatal.
Aunque la petrolera cuenta con salvaguardas estatutarias para preservar la autonomía frente al accionista mayoritario, la calificadora señaló que los ajustes en el plan estratégico abren interrogantes sobre la independencia del directorio, lo que podría incidir en el desempeño operativo, la incorporación de reservas y las condiciones de financiamiento en los mercados internacionales de bonos.
Pese a estas restricciones asociadas al vínculo soberano, Fitch destacó que el Perfil Crediticio Individual (SCP) de Ecopetrol se sitúa en ‘bbb-’, un nivel equivalente a grado de inversión comparable con petroleras internacionales como Occidental Petroleum, soportado en su escala de negocio y posición de mercado.
En el balance financiero, la calificadora proyectó que el apalancamiento bruto sobre Ebitda promediará 2,8 veces en el horizonte de proyección, mitigando una menor producción interna mediante precios favorables de crudo y el aporte de los barriles de Brava Energy.
Sin embargo, Fitch anticipó un flujo de caja libre levemente negativo en los próximos años debido a mayores requerimientos de capital para el desarrollo de los activos de gas costa afuera (offshore), lo cual presionará la liquidez disponible ante eventuales caídas en los precios internacionales de los hidrocarburos.
A este escenario se suma la presión fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Luego de cerrar 2025 en $3 billones gracias a los ajustes tarifarios, la firma advirtió que el saldo por cobrar de Ecopetrol volvió a repuntar por los mayores precios de los combustibles y podría ubicarse entre $12 billones y $15 billones al cierre de 2026.
En el frente operativo, Fitch estimó una producción promedio de 724.000 barriles equivalentes de petróleo por día para 2026, lo que representa una contracción del 3 % frente a 2025 por la menor oferta de gas, mientras que la vida útil de las reservas ascenderá a 9,7 años tras la consolidación de los activos de Brava.