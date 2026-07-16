Relevante | Ecopetrol recibe luz verde para continuar con OPA por Brava Energía en Brasil

La petrolera colombiana Ecopetrol S.A. informó al mercado que ha recibido una noticia clave para sus planes en Brasil.
https://www.valoraanalitik.com/ecopetrol-busca-adquirir-51-de-brava-energy-mediante-opa-los-primeros-barriles-llegarian-en-2026/La Comissão de Valores Mobiliários (CVM), el regulador del mercado de valores brasileño, falló a favor de su subordinada, Ecopetrol Investimentos do Brasil, resolviendo el recurso administrativo interpuesto en relación con la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) por Brava Energía.
Detalles de la decisión clave para Ecopetrol en Brasil
De acuerdo con la comunicación oficial recibida el pasado 15 de julio de 2026, la Junta Colegiada de la CVM determinó en sesión ordinaria que la suspensión que pesaba previamente sobre la OPA queda sin efecto.
Este fallo representa un avance clave para Ecopetrol, al despejar el camino administrativo que mantenía en pausa el proceso de adquisición.
Tras la resolución, la CVM otorgó a Ecopetrol Investimentos un plazo hasta el próximo 22 de julio de 2026 para ajustar y publicar formalmente el documento de la oferta.
Entre los ajustes requeridos, la compañía deberá actualizar los términos de la oferta, incluyendo la nueva fecha para la realización de la subasta.
Ecopetrol reiteró que mantendrá informados a sus accionistas y al mercado en general sobre cualquier avance relevante conforme se desarrolle el cronograma establecido para esta operación estratégica.
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