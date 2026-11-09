Proponen eliminar impuesto a la gasolina y al ACPM desde 2027: así cambiaría el cobro

La discusión sobre la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de debate sobre los impuestos que pagan los colombianos. La iniciativa, radicada ante el Congreso el 29 de octubre de 2026, reúne medidas para aumentar el recaudo, modificar tributos y reducir el gasto público, con el propósito de atender las dificultades de las finanzas nacionales.
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Sin embargo, la propuesta no ha recibido respaldo unánime. Diferentes sectores han expresado reparos por el impacto que podrían tener algunos de los cambios tributarios sobre los hogares, las empresas y actividades productivas. Las críticas también llegaron desde el Centro Democrático, que presentó un borrador de propuestas alternativas para discutir con el Ejecutivo y las comisiones económicas del Congreso.
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Entre sus planteamientos aparece uno que podría tener repercusiones para conductores, transportadores y sectores que dependen de los combustibles: eliminar desde 2027 el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.
La iniciativa no significa que los precios de los combustibles vayan a bajar automáticamente ni que ya exista una decisión aprobada. Se trata de una propuesta que tendría que avanzar en el debate legislativo y que, además, debe analizarse teniendo en cuenta que el precio final de la gasolina y el diésel incluye otros componentes, entre ellos la sobretasa.
Centro Democrático propone eliminar impuesto a la gasolina y al ACPM
El Centro Democrático incluyó la eliminación de este gravamen dentro de un paquete de diez tributos que propone suprimir a partir del año gravable 2027. La iniciativa también contempla retirar el 4×1.000, el impuesto al patrimonio, los gravámenes a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, el impuesto de timbre, el impuesto al carbono y los cobros a los plásticos de un solo uso y las bolsas.
En el caso de los combustibles, el planteamiento aparece en el anexo de una propuesta de reforma tributaria estructural que hace parte del borrador de discusión del partido. Allí se plantea que Colombia debería eliminar varios impuestos para mejorar la competitividad, estimular la inversión privada y reducir cargas que afectan la actividad económica.
El documento también recoge reparos frente a la iniciativa del Gobierno. La bancada manifestó preocupación por los cambios al IVA que podrían afectar productos de la canasta familiar, maquinaria, fertilizantes y agroquímicos utilizados por el sector agropecuario. También cuestionó posibles gravámenes sobre internet para los estratos 1, 2 y 3, plataformas de inteligencia artificial, turismo y seguros privados de salud.
La discusión es relevante porque la Ley de Rescate Económico todavía debe surtir su trámite en el Congreso. El proyecto gubernamental fue radicado con 106 artículos y, según el análisis de BDO Colombia, se encontraba pendiente de reparto y primer debate en las comisiones económicas. Por tanto, su contenido puede cambiar durante la discusión y todavía no constituye una norma vigente.
¿Qué impuesto a la gasolina y al ACPM se eliminaría?
Para entender el alcance de la propuesta es necesario diferenciar los cobros que componen el precio de los combustibles. En Colombia existe el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, un gravamen que se genera con la venta, el retiro para consumo propio o la importación de estos productos.
Este impuesto fue establecido mediante la Ley 1607 de 2012 y posteriormente modificado por la Ley 1819 de 2016. Su recaudo está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De acuerdo con las tarifas actualizadas por la Dian mediante la Resolución 000003 de 2026, desde el primero de febrero de este año el impuesto nacional se cobra así:
- Gasolina corriente: $801,27 por galón.
- Gasolina extra: $1.520,78 por galón.
- ACPM: $766,93 por galón.
En otras palabras, cuando se compra gasolina corriente o diésel, estos valores forman parte de los componentes tributarios que inciden en el costo del combustible. La propuesta del Centro Democrático busca retirar ese cobro nacional desde 2027.
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Por ejemplo, si un conductor compra 10 galones de gasolina corriente, el componente correspondiente al impuesto nacional representa actualmente cerca de $8.013. En el caso de 10 galones de ACPM, ese valor alcanza aproximadamente $7.669.
Si la propuesta se aprobara en los términos planteados, ese componente dejaría de cobrarse. Sin embargo, esto no significa que el precio final en las estaciones de servicio necesariamente bajaría exactamente esas cantidades, pues el valor por galón también depende de otros elementos de la estructura de precios.
La sobretasa a los combustibles seguiría siendo un cobro diferente
Este es un punto importante para los consumidores: el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM no es lo mismo que la sobretasa a los combustibles. La sobretasa tiene un carácter territorial y sus recursos se destinan a municipios, distritos y departamentos. Por eso, aunque el Centro Democrático plantea eliminar el impuesto nacional, el borrador no incluye una propuesta expresa para suprimir la sobretasa.
Para 2026, el Ministerio de Hacienda certificó tarifas de sobretasa que varían según el combustible y la jurisdicción. En el caso de la gasolina corriente, por ejemplo, la tarifa general contempla un componente municipal o distrital y otro departamental. Para el ACPM también existe una tarifa específica.
Esto significa que, incluso si se elimina el impuesto nacional, podrían mantenerse otros cobros que forman parte del precio final. La iniciativa tendría que precisar su alcance durante el trámite legislativo y no debe interpretarse como una eliminación de todos los impuestos relacionados con los combustibles.
¿Qué otros cambios tributarios propone el Centro Democrático?
La eliminación del impuesto a la gasolina y al ACPM hace parte de una propuesta más amplia. El partido plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 30 % y modificar otros gravámenes que afectan a empresas y personas naturales.
Entre las medidas incluidas también están:
- Reducir del 20 % al 10 % la tarifa aplicable a los dividendos.
- Bajar del 15 % al 10 % el impuesto a las ganancias ocasionales.
- Reducir del 35 % al 15 % la tarifa de renta sobre los ingresos provenientes de nuevas exportaciones con valor agregado, en los términos planteados en el documento.
- Permitir una depreciación acelerada del 100 % para activos productivos adquiridos por los sectores agropecuario y agroindustrial.
- Ampliar y mejorar el Régimen Simple de Tributación.
- Estudiar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol.
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La colectividad también plantea una reducción más amplia del tamaño del Estado. En uno de los anexos se propone pasar de 19 a seis ministerios y se calcula un ahorro anual de $5,9 billones. Además, el borrador plantea eliminar o fusionar entidades públicas que, según el partido, duplican funciones.