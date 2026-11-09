Gobierno De la Espriella no logrará este año el recorte de $20 billones que buscaba: Viceministro de Hacienda

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, reconoció que, aunque el Gobierno tenía una meta de recorte de alrededor de $20 billones en el Presupuesto de este año, no se llegará a ese valor.
“Estamos contemplando hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible a ese número porque el ajuste que pudimos implementar no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando por el costo del terremoto”, dijo en el XIII Congreso de Asofiduciarias.
Según explicó el funcionario, las medidas de contención de gasto adoptadas semanas atrás no alcanzaron la magnitud esperada debido a las rigideces presupuestales acumuladas y al avanzado estado de ejecución con el que asumieron la gestión económica, tras recibir ocho meses de ejecución del gobierno anterior.
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«Hicimos un recorte de gasto hace unas semanas, fue inferior al que habíamos anunciado. Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, pero no lo logramos», aseveró.
Ante este panorama, la cartera de Hacienda evalúa la implementación de una segunda reducción de gasto con el objetivo de aproximarse lo máximo posible a la meta original de $20 billones. El viceministro enfatizó que la política fiscal exige decisiones efectivas y no simples anuncios.
También dejó ver que la imposibilidad de consolidar el recorte presupuestal trazado inicialmente afecta de forma directa las proyecciones de desempeño fiscal para el año 2026.
La meta de déficit primario —indicador que mide el saldo entre ingresos y gastos del Estado sin considerar el pago de intereses de la deuda— estaba fijada en el 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, Betancur admitió que no será factible alcanzar dicho objetivo. En su lugar, anticipó que el déficit primario se situará en niveles muy similares a los registrados en el año anterior, ubicándose más cerca del 3,5 % del PIB.
A la rigidez del gasto público y al insuficiente ajuste inicial se sumaron factores imprevisibles de alta incertidumbre. Entre ellos, Betancur destacó la contingencia fiscal generada por un reciente terremoto, cuyo costo total en obras de atención y reconstrucción aún no ha sido cuantificado con precisión técnica por las autoridades, agregando presión a las cuentas públicas.
Luego recordó que el Gobierno colombiano tiene una meta de llevar el déficit primario al 3,3 % del PIB este año, pero manifestó que no cree que sea posible lograr ese objetivo.
“Va a ser más cercano al del año pasado, del 3,5 %, porque el recorte de gastos que pudimos implementar no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando por el terremoto, que hoy no sabría deciles cuánto va a costar”, indicó en el XIII Congreso de Asofiduciarias.