Hidroituango aumentó la cota del embalse a 420 metros para enfrentar el fenómeno de El Niño

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el embalse de Hidroituango llegó a la cota de 420 metros. El mandatario local manifestó que este es un suceso importante para garantizar la seguridad energética de Colombia, ya que durante el fenómeno de El Niño se necesitarán diversas fuentes para suministrar energía al sistema.
Sin embargo, Gutiérrez dijo que esto no es suficiente frente a los riesgos que representaría la ola de calor, que, según los pronósticos divulgados por entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), sería una de las más fuertes en décadas y se extendería hasta agosto de 2027.
Por su parte, el académico y profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, manifestó que el incremento en el nivel de Hidroituango se logró mediante un ascenso gradual y controlado de entre 40 y 50 centímetros diarios. Este procedimiento fue autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las lluvias recientes también aceleraron el proceso, mencionó Cabrales.
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Llegar a esta cota permite almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a 187 gigavatios hora de energía de respaldo. Esta reserva es clave para fortalecer la operación de la central ante el fenómeno de El Niño, expresó el académico.
Según han mencionado múltiples autoridades del sistema energético nacional, se requiere que diversas fuentes alimenten el sistema, no solo las hídricas y solares, sino también las del sector térmico. Este último utiliza el gas como uno de sus principales combustibles para la generación eléctrica.
Sin embargo, actualmente el gas está escaseando en el mercado nacional, por lo que Colombia está recurriendo a las importaciones. Recientemente, las autoridades informaron que se pagaron $300.000 millones a las empresas generadoras térmicas para aliviar sus problemas de liquidez y permitirles contar con recursos para comprar combustibles.
Impacto de El Niño en otros sectores económicos
El impacto sobre el sector agrícola se reflejaría en una reducción de las lluvias que podría disminuir las áreas sembradas, y como consecuencia, ocasionar pérdidas en las cosechas. Estudios de Corficolombiana revelaron que el plátano, la yuca, la caña de azúcar, la papa y el arroz serían los cultivos más afectados, debido a su alta representatividad en las áreas sembradas de Colombia.
Pero no solo los productos agropecuarios se verían afectados. En la ganadería, la producción de leche también sufriría consecuencias y aumentaría la mortalidad del ganado por desnutrición y falta de agua. Además, si disminuyen los niveles de los cuerpos de agua y se afectan los ecosistemas, la pesca también registraría impactos.
La corporación financiera ejemplificó esta situación al señalar que durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que la productividad agropecuaria se redujo hasta 5 %. También hubo una caída de cerca de 4,9 % en la producción de leche.
Este fenómeno se repitió en 2023 y 2024. En ese momento, el Ministerio de Agricultura afirmó que más de 23.980 hectáreas de cultivos resultaron afectadas y cerca de 69.000 hectáreas de pasturas sufrieron las consecuencias de la falta de agua.
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Adicionalmente, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) afirmó que las pérdidas ascendieron a $122.400 millones y que cerca de 86 % de ese total se derivó del impacto en la producción de leche.
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