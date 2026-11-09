El Centro Democrático presentó un primer borrador de propuestas para modificar la Ley de Rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que incluye la eliminación de 10 impuestos y una reducción de las tarifas tributarias para las empresas.
El documento se conoce luego de que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, reconociera que el proyecto tendrá varios cambios durante su discusión en el Congreso y abriera la puerta a concertar modificaciones.
Entre las principales propuestas del Centro Democrático, partido declarado de gobierno, está eliminar el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4×1.000, cuya eliminación ha sido objeto de discusión durante años en el sector financiero, sin que hasta ahora se haya concretado.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La colectividad también plantea eliminar el impuesto al patrimonio, los tributos a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas, y a los alimentos ultraprocesados. A estos se suman los puntos adicionales en la tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras y las empresas extractivas.
La lista incluye, además, la eliminación del impuesto de timbre, el impuesto a la gasolina y al ACPM, el impuesto al carbono, el gravamen a los plásticos de un solo uso y el impuesto a las bolsas plásticas.
Otras modificaciones al esquema tributario
El borrador también propone reducir la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 30 %.
En materia empresarial, plantea que el impuesto de Industria y Comercio (ICA) pueda tratarse como una retención en la fuente, de manera que los contribuyentes recuperen la totalidad de ese pago al presentar su declaración de renta. Con esto se eliminaría el efecto del ICA en cabeza de las empresas.
Otra de las iniciativas consiste en reducir al 15 % la tarifa del impuesto de renta sobre los ingresos adicionales que generen las nuevas exportaciones con valor agregado, por encima de las actuales.
Para el sector agropecuario y agroindustrial, el partido propone permitir una depreciación acelerada del 100 % sobre los activos productivos que se adquieran durante el año.
Asimismo, plantea reducir la tarifa aplicable a los dividendos del 20 % al 10 % y la del impuesto a las ganancias ocasionales del 15 % al 10 %.
Finalmente, propone eliminar las exenciones del impuesto de renta para las sociedades que, a juicio de la colectividad, no tengan una justificación.
¿Cómo se financiarían los cambios tributarios?
Uno de los puntos centrales del documento es el mecanismo que propone para compensar los menores ingresos tributarios que producirían estas modificaciones.
Según las estimaciones del Centro Democrático, la reforma tendría un costo fiscal de $190 billones durante el cuatrienio 2026-2030, bajo el peor escenario: que Colombia no aumente su tasa de crecimiento económico y que las medidas contra la evasión y el contrabando no generen mayores recaudos.
Para cubrir ese faltante, la colectividad plantea que el Gobierno emita un bono forzoso con un plazo de entre 10 y 20 años y una tasa de interés comercial del 9 %.
El instrumento equivaldría al 20 % de las utilidades de las sociedades obtenidas durante los años gravables 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Los bonos serían colocados por el Gobierno entre 2027 y 2031 y podrían negociarse en el mercado secundario.
De acuerdo con el cálculo presentado, este mecanismo le permitiría al Gobierno obtener una caja acumulada de $309 billones, es decir, $119 billones más que la reducción estimada de los recaudos tributarios.
El Centro Democrático sostiene que, bajo este esquema, el Gobierno no enfrentaría un riesgo de reducción de caja que paralice su funcionamiento, aunque reconoce que, en el peor escenario, la propuesta implicaría aumentar la deuda pública en un equivalente al 13 % del PIB.
La colectividad plantea que el Gobierno y el Congreso convoquen al sector empresarial para concertar esta alternativa. La idea es que las compañías acepten suscribir durante cinco años bonos equivalentes al 20 % de sus utilidades anuales, a cambio de una reducción efectiva de los impuestos.
El objetivo, según el documento, sería mejorar la competitividad del país y darle margen a la economía para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5 %.