Viceministro de Hacienda estima US$26.000 millones en necesidades financiamiento sin ley de rescate económico

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, aseguró este lunes en el XIII Congreso de Asofiduciarias que, si en 2027 no hay ley de rescate económico, se necesitarían US$26.000 millones en financiamiento externo, cuando en los últimos años las necesidades ha sido de US$5.000 millones, lo que significa cinco veces más.
Betancur remarcó que, aunque en las plazas financieras internacionales valoran la seriedad de la política económica, los mercados simplemente no disponen de esa capacidad de liquidez para un solo país.
“La confianza del mercado se ha venido agotando y somos conscientes de eso porque se basa en decisiones, no en anuncios. Por eso ahora viene una discusión con el Congreso y la sociedad civil porque debemos lograr el nivel de ajuste sea como sea”, dijo en el evento.
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El funcionario aseguró también que el Gobierno colombiano debe que actuar ya y dar prioridad a lograr un ajuste fiscal gradual estructural de las finanzas para estabilizar la deuda, porque sin este habría una depresión económica en 2027, una contracción del Producto Interno Bruto (PIB).
De materializarse esta caída de la producción nacional, se registraría un hito histórico preocupante: sería la primera vez en los últimos 100 años que Colombia enfrente una contracción de su economía sin que medie una crisis internacional. El funcionario recordó que en el último siglo el país solo ha tenido cuatro caídas del PIB, y en todas ellas existió una perturbación externa de gran magnitud de por medio.
También alertó que la ausencia de un ajuste fiscal inmediato proyecta un escenario de inacción en el que la deuda pública superaría rápidamente el 80 % del PIB y el déficit fiscal alcanzaría un 9 % del PIB el próximo año, tal como proyecta también el Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF).
Frente a estas proyecciones, el Gobierno nacional sostiene que el debate parlamentario y social sobre la reforma no puede posponerse hacia 2027 o postergarse indefinidamente. La cartera económica advierte que la paciencia de las calificadoras y los mercados de deuda tiende a agotarse si la política fiscal se limita a anuncios sin decisiones concretas.
El paquete de rescate propuesto contempla una consolidación gradual que busca reducir el gasto público estructural en $23 billones de forma directa, reformar la devolución y subsidios implícitos en el IVA, y estabilizar la senda de deuda mediante un ajuste acumulado de $95 billones para el año 2030.
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