Ecopetrol modifica fecha de publicación de resultados financieros del tercer trimestre de 2026

Ecopetrol informó al mercado que modificó la fecha de publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026. En lugar del martes 10 de noviembre, como estaba previsto inicialmente, los resultados se conocerán el jueves 12 de noviembre.
La compañía también informó que el viernes 13 de noviembre llevará a cabo una conferencia virtual para presentar los resultados a inversionistas y demás interesados. El encuentro tendrá lugar a las 10:00 a. m., hora de Colombia y Nueva York.
En cuanto a las perspectivas financieras de la organización, Ecopetrol estima que sus ingresos se ubicarán entre $33 billones y $36 billones, mientras que la utilidad estaría entre $4 billones y $5 billones.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Por otro lado, la posición de caja para el trimestre se situaría entre $15 billones y $18 billones, junto con un Ebitda de entre $14 billones y $16,5 billones.
Destacado: Gladys Vega es nombrada nueva vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol
En materia operativa, la compañía proyecta que la producción cierre el trimestre en un rango de entre 740.000 y 750.000 barriles diarios de petróleo.