Dólar en Colombia abre al alza tras fuerte caída del crudo y a la espera de inflaciones en Colombia y EE. UU.

El mercado cambiario local inicia la semana con una ligera presión bajista. Tras haber cerrado el viernes en $3.239, la divisa estadounidense abrió en $3.243 y ha venido mostrando cotizaciones descendentes de forma.
Los analistas destacaron como hechos clave la corrección del petróleo tras declaraciones sobre Medio Oriente y en la antesala de publicaciones de inflación decisivas para los bancos centrales.
JP Tactical Trading señaló que el billete verde a nivel global se ubica en zonas de máximos de año y medio frente al euro, respaldado por las sólidas cifras del mercado laboral estadounidense presentadas recientemente.
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Sin embargo, el movimiento se observa tácticamente muy extendido y el índice DXY permanece en una fase de consolidación lateral, haciendo respetar un soporte (piso) clave en los 101,400 puntos.
En la región, el dólar mantiene una marcada fortaleza frente a monedas latinoamericanas como el peso mexicano y el real brasileño. Aunque no hay señales claras de un cambio de tendencia de fondo, el mercado internacional entra en un tramo de pausa/descanso tras el fuerte rally previo.
Desplome del crudo ante señales de desescalada con Irán
Los precios internacionales de la energía extienden la drástica caída de la semana pasada, en la que perdieron más de 16 %.
El Brent retrocede un 0,75% hasta los US$97,58 por barril, perforando la zona de los US$100. El WTI mantiene una trayectoria bajista en línea con el referencial europeo.
El principal detonante responde a las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien afirmó en una entrevista que considera «muy poco probable» tener que ordenar nuevas acciones militares contra Irán, condicionado al avance de acuerdos sobre el programa nuclear y la reapertura definitiva del Estrecho de Ormuz.
El mercado incorpora además una menor prima de riesgo geopolítico ante la expectativa de que el fin del conflicto alivie las presiones inflacionarias globales de fin de año.
Datos de inflación en Colombia y EE. UU.
Esta semana será determinante para redefinir el rumbo de la política monetaria hacia el cierre de 2026.
En Colombia, el DANE divulgará este lunes el dato de inflación (IPC) correspondiente a octubre. El consenso del mercado proyecta que el indicador se acelere levemente y se ubique en torno al 6,38 % anual (frente al 6,29 % de septiembre), presionado por arriendos, tarifas de energía y alimentos, lo que mantendría un entorno restrictivo por parte del Banco de la República.
En Estados Unidos, el calendario económico también estará dominado por la cifra del IPC de octubre programada para el martes y el Índice de Precios al Productor (IPP) el viernes, sumado a una intensa agenda de discursos de miembros de la Reserva Federal.
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