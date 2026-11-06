El dólar en Colombia cerró este viernes 6 de noviembre en $3.239, lo que se traduce en un aumento de $9 respecto a la jornada del día anterior ($3.230).
A lo largo de las negociaciones alcanzó un valor máximo de $3.253, así como una cotización mínima de $3.223. Con esto, el precio promedio de la divisa estadounidense alcanzó los $3.238.
Al ampliar el rango de análisis, el dólar cerró con una caída de $4 respecto al inicio de la semana, cuando arrancó con un valor de $3.242.
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De acuerdo con JP Tactical, no se observaron rupturas claras ni un cambio importante en la estructura del precio, por lo que “cerramos la semana con una lectura de estabilidad”.
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Lo que está moviendo al dólar
En el plano local, los analistas están atentos a la reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella y los miembros de las comisiones económicas del Congreso, en la que se va a discutir el futuro de la ley rescate económico.
El mercado también analiza las minutas de la última reunión del BanRep, misma en la que la autoridad monetaria optó por mantener inalteradas las tasas de interés en 12,25 %, y que se publicaron en la jornada previa.
Además, tiene la mira puesta en los resultados de inflación correspondientes a octubre, que serán publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a inicios de la próxima semana.
En el contexto internacional, el control de los demócratas en el legislativo de Estados Unidos genera incertidumbre sobre nuevas, y más duras, medidas de regulación, lo que limitaría la capacidad de inversión de las firmas tecnológicas.
En los indicadores internacionales, el barril de crudo de referencia Brent se cotiza a esta hora en US$97,44, lo que equivale a una caída del 0,82 %, mientras que el WTI reporta un retroceso de 0,52 %, alcanzando los US$90,02.
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