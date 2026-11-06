Gobierno De la Espriella destraba parte de Komodo-1, megaproyecto en el mar Caribe de petróleo y gas

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señaló que está removiendo obstáculos para la industria del petróleo y el gas, con el propósito de avanzar en materia exploratoria en Colombia, particularmente en aguas del mar Caribe.
La entidad hizo referencia a la eliminación de disposiciones y exigencias adicionales relacionadas con el seguimiento ambiental al proyecto del bloque COL-1, en el que participa Anadarko junto con Ecopetrol en el proyecto Komodo-1.
En total, se retiraron tres exigencias para el seguimiento ambiental de este proyecto. Entre los cambios se encuentra la eliminación de la obligación de que Anadarko obtenga un pronunciamiento favorable de la autoridad ambiental sobre la gestión ambiental específica de cada pozo. Esto no significa que la compañía esté exenta de presentarlos a la ANLA.
Recibe nuestro boletín en tu correo
De otro lado, la ANLA eliminó requisitos relacionados con la solicitud de conceptos adicionales a otras entidades, como la Dirección General Marítima (Dimar), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para hacer seguimiento a los planes de contingencia.
Otro de los cambios consiste en eliminar la obligación de conformar una comisión de expertos encargada de formular sugerencias y recomendaciones en materia socioeconómica, biótica y sobre otras medidas relacionadas con el manejo ambiental del proyecto.
—