Nequi entra oficialmente al negocio de las rentabilidades: ofrecerá bolsillos con rendimientos personalizados

Desde hace algunos meses, Nequi opera como un neobanco parte del Grupo Cibest, en un movimiento que le permite mayor flexibilidad para lanzar productos como compañía de financiamiento. Uno de los más esperados era la posibilidad de generar rendimientos para los clientes.
En línea con esta visión, Nequi acaba de anunciar el lanzamiento de sus “Bolsillos interesantes”, una opción que permitirá a sus usuarios tener rentabilidades personalizadas, dependiendo de las características de cada usuario.
Esta nueva funcionalidad permite ahorrar dentro de la cuenta de Nequi, ya sea depósito de bajo monto o cuenta de ahorro, así como separar dinero en sus bolsillos para un objetivo específico. También se podrá escoger el tiempo en el cual se desea tener guardado ese dinero y conocer desde el principio la rentabilidad que se recibirá.
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Manuel Congote, director de inteligencia de negocio de Nequi indicó que con los Bolsillos interesantes se quiere “que las personas no solo muevan su plata en Nequi, sino que puedan organizarla, cuidarla y hacer planes con ella”.
Además, resaltó que con esta alternativa de ahorro cada cliente “tiene la posibilidad de disponer de su plata cuando lo necesite. Seguimos construyendo herramientas para mejorar la relación de las personas y los negocios con la plata para cumplir sus sueños”.
Así funciona la rentabilidad en los bolsillos de Nequi
El neobanco indicó que con esta nueva alternativa, la plata no queda congelada. Si la persona necesita retirarla antes del plazo elegido, puede hacerlo. En ese caso no recibe los rendimientos y debe retirar el monto completo, pero la plata que puso inicialmente sigue siendo suya y está disponible.
Cuando llega la fecha elegida, los rendimientos se pagan en el Bolsillo interesante y la persona puede disponer de su plata.
Además, destacó las condiciones claras desde el inicio. Es decir, la rentabilidad, el plazo y las condiciones se muestran al crear el Bolsillo interesante y es el mismo cliente quien define los montos y plazos. Una vez creado, no se pueden hacer abonos adicionales ni modificar el plazo.
Cada usuario puede crear hasta 10 Bolsillos interesantes activos para ahorrar con diferentes objetivos. También puede crear hasta 10 Bolsillos sencillos para organizar su plata. Todos los Bolsillos quedan visibles en la misma sección de la App.
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