Alianza Valores será formador de liquidez de 11 acciones en la Bolsa de Colombia: estas son las especies

La Bolsa de Valores de Colombia admitió a Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. en su programa de liquidez para actuar como formador de mercado de 11 especies, entre ellas Ecopetrol, Celsia y Grupo Sura.
La participación de la comisionista comenzará el próximo 9 de noviembre de 2026 y tendrá una vigencia de tres meses, hasta el 9 de febrero de 2027, según informó la bvc en un boletín dirigido al mercado.
El programa se desarrollará con recursos propios de Alianza Valores, que asumirá el papel de formador de liquidez en las siguientes especies:
Recibe nuestro boletín en tu correo
• Corficolombiana.
• Grupo Aval.
• Celsia.
• Cementos Argos.
• Ecopetrol.
• Grupo Sura.
• Grupo Argos
• Cibest.
De acuerdo con la Bolsa, la admisión se produjo después de verificar que Alianza Valores cumpliera los requisitos establecidos en el artículo 1.3.2.3 de la Circular Única de la entidad y las demás disposiciones aplicables.
Las condiciones técnicas del programa, incluidos los montos mínimos de las órdenes de compra y venta y el diferencial máximo entre estas, serán las establecidas en el Boletín Informativo No. 169 del 1 de octubre de 2026 o en las disposiciones que lo modifiquen o complementen.
El mecanismo busca contribuir a la liquidez de las especies seleccionadas mediante la participación de un intermediario que presenta órdenes de compra y venta en el mercado bajo las condiciones definidas por la Bolsa.
—