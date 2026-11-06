En el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, de la cual Valora Analitik es media partner, Sergio Piñeros, director de la ANLA, señaló que la entidad publicará los términos de referencia para avanzar en la implementación del fracking en Colombia.
El funcionario manifestó que este proceso no partirá desde cero, debido a que el país ya cuenta con mecanismos regulatorios y jurídicos que permitirían avanzar en la adopción de esta medida.
De otro lado, manifestó que no se busca flexibilizar los requisitos para el desarrollo de proyectos, sino optimizar los tiempos de los trámites, particularmente los relacionados con la consulta previa y el licenciamiento ambiental. El objetivo es facilitar el avance de estas etapas y evitar que se conviertan en un “tren de requisitos” que deban cumplirse de manera consecutiva, en lugar de articularse entre sí.
Fracking en Colombia y otros avances en la ANLA
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El director de la ANLA también aseguró este viernes que el Gobierno está avanzando en los ajustes regulatorios relacionados con la consulta previa y el licenciamiento ambiental para facilitar el desarrollo de proyectos de petróleo y gas. Entre ellos mencionó los proyectos que adelantan Ecopetrol y Petrobras, particularmente Sirius.
Asimismo, indicó que se trabajó en la misma línea con la principal planta regasificadora de Colombia, ubicada en Cartagena, que recientemente amplió su capacidad para importar gas natural.
Frente a los planes de Ecopetrol para reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura que permitiría importar gas natural desde Venezuela hacia Colombia, el funcionario señaló que la entidad estará atenta al desarrollo de las obras y hará seguimiento a los avances en la reconstrucción de esta línea de transporte.
De otro lado, durante la última jornada el presidente de la ACP (Asociación Colombiana de Petróleo y Gas), Frank Pearl, afirmó que la inversión en el sector se ha visto limitada. En ese sentido, adicionó que la regulación y las reglas de juego deben mantenerse estables a lo largo del tiempo para fomentar la llegada de nuevas inversiones y brindar confianza a las empresas que desarrollan proyectos en Colombia.
El dirigente gremial dijo que el potencial de los yacimientos no convencionales en Colombia alcanzaría los 167 terapies cúbicos de gas y 8.234 millones de barriles de petróleo. Además, indicó que el desarrollo del fracking permitiría multiplicar por 12,5 las reservas probadas de gas del país, considerando únicamente el potencial identificado en el Magdalena Medio.