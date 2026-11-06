La expansión de Uber a todos los departamentos de Colombia marca una nueva etapa para la compañía, que ahora busca profundizar su presencia en el segmento corporativo con Uber Empresas y llevar sus soluciones de movilidad a empresas de diferentes tamaños y sectores económicos. A través de Uber para Empresas, la plataforma amplía su cobertura a más de 1.000 municipios y busca responder a necesidades que van desde la movilización de colaboradores hasta la atención de clientes, proveedores e invitados.
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La apuesta llega en un momento en el que las organizaciones buscan optimizar sus costos, ganar eficiencia operativa y acelerar sus procesos de transformación digital. Para ello, Uber está incorporando herramientas como Uber Voucher, Uber Central y Uber Travel, además de nuevas funcionalidades para organizar trayectos grupales y gestionar los desplazamientos corporativos.
En entrevista con Valora Analitik, Belén Romero, gerente general de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, analiza las oportunidades que identifica la compañía en Colombia, el potencial de las pequeñas y medianas empresas para acceder a tecnología utilizada por grandes corporaciones y los desafíos regulatorios que, a su juicio, debe resolver el país para impulsar nuevas inversiones en movilidad.
Tras la expansión de Uber a todos los departamentos de Colombia, Uber para Empresas anuncia una ampliación de su presencia y portafolio ¿Qué representa este nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de Uber en el país y qué oportunidades identifica la compañía en el mercado corporativo?
Estamos muy contentos con esta expansión. Uber para Empresas es una línea de negocio relativamente reciente para la compañía y viene registrando un crecimiento muy importante. Nuestro CEO, Dara Khosrowshahi, mencionó en el último reporte de resultados que el negocio global de Uber para Empresas está creciendo cerca de 50 % año contra año, lo que demuestra que todavía tiene muchísimo potencial.
En Colombia decidimos apostar por su expansión precisamente porque identificamos grandes oportunidades. Ahora estamos presentes en todos los departamentos y en más de 1.000 municipios, lo que nos abre las puertas para trabajar con muchas más empresas.
El tejido empresarial colombiano es muy diverso. Hay grandes compañías, organizaciones que operan en las regiones y empresas con operaciones complejas que necesitan soluciones de movilidad diferentes. Antes estábamos más enfocados en las principales ciudades y en grandes corporaciones, pero ahora podemos llevar estas herramientas a otros segmentos.
Actualmente, la mitad de las empresas del Fortune 500 son clientes de Uber para Empresas. Sin embargo, lo interesante de esta expansión es que también estamos permitiendo que las pequeñas y medianas empresas accedan al mismo nivel de soluciones y tecnología que utilizan esas grandes organizaciones.
Ya comenzamos a ver resultados en regiones cercanas a Cali y en diferentes zonas del Valle del Cauca, donde compañías de sectores como la agroindustria están mostrando un crecimiento interesante. Son mercados y actividades económicas que anteriormente tenían menos posibilidades de acceder a nuestra propuesta porque estábamos concentrados principalmente en las grandes ciudades.
Desde su visión regional, ¿qué factores hacen atractivo al país para continuar invirtiendo en nuevas soluciones y cómo compara su potencial de crecimiento con el de otros mercados de la región?
Colombia tiene muchísimo potencial. Una de las razones por las que decidimos ampliar Uber para Empresas es precisamente el crecimiento que hemos observado en nuestra operación en el país. Colombia es uno de los mercados que crece más rápido en la región, pero también consideramos que todavía tiene muchas oportunidades por desarrollar.
Vemos posibilidades importantes en el mercado corporativo, especialmente porque las empresas necesitan cada vez más herramientas tecnológicas que les permitan ser eficientes, gestionar mejor sus recursos y ofrecer experiencias diferentes a sus colaboradores y clientes.
Sin embargo, creemos que esas oportunidades podrían ser todavía mayores si Colombia logra avanzar más rápidamente en el desarrollo de una regulación moderna, que comprenda estos nuevos modelos de negocio, como ya ocurre en otros países de América Latina.
Por ejemplo, Uber para Empresas facilita los desplazamientos de personas que viajan entre ciudades e incluso entre diferentes países. También encontramos oportunidades importantes en los aeropuertos, donde existe un enorme potencial para digitalizar la experiencia de movilidad y ofrecer a los viajeros servicios similares a los que ya funcionan en otros mercados.
¿Cómo ha evolucionado la demanda de las empresas y qué oportunidades ha identificado Uber para transformar la manera en que las organizaciones gestionan sus desplazamientos?
Las empresas están atravesando un momento en el que necesitan ser más eficientes y avanzar en sus procesos de transformación. En ese contexto, la tecnología y la flexibilidad que ofrecen estas soluciones son fundamentales.
Hemos identificado diferentes necesidades. Por un lado, las compañías buscan mejorar la experiencia de sus clientes, proveedores e invitados. Para eso tenemos herramientas como Uber Voucher, que permite cubrir total o parcialmente el costo de un trayecto mediante un cupón o enlace.
Por ejemplo, compañías como Netflix utilizan esta solución para eventos y estrenos. Pueden enviarles a sus invitados un Uber Voucher y facilitarles el desplazamiento, generando una experiencia digital incluso antes de que lleguen al evento.
También tenemos Uber Travel, que permite asociar directamente los trayectos a una cuenta corporativa y simplifica la gestión administrativa tanto para el colaborador como para las áreas encargadas de los pagos y los gastos de movilidad.
Otra herramienta es Uber Central, que permite solicitar trayectos para terceros desde una plataforma centralizada, incluso cuando esas personas no tienen instalada la aplicación de Uber. Esto representa una oportunidad para hoteles, restaurantes y empresas que necesitan facilitar el transporte de sus clientes o visitantes.
Además, estamos desarrollando soluciones para mejorar la movilización de grupos de colaboradores. Con los trayectos grupales podemos optimizar las rutas, aprovechar mejor los recursos y ofrecer desplazamientos más eficientes. Esto se traduce en ahorro de tiempo para los empleados y en oportunidades para que las empresas reduzcan costos.
Uber para Empresas amplía su alcance más allá de las principales ciudades ¿Cómo cambia esta expansión la propuesta de valor para compañías con operaciones en distintas regiones del país y qué impacto esperan generar en su eficiencia operativa?
Esta expansión es especialmente importante porque permite que empresas de diferentes tamaños y regiones accedan a una tecnología que antes estaba más asociada con grandes corporaciones.
Para las pymes representa una oportunidad de desarrollar una ventaja competitiva. Pueden acceder a las soluciones de Uber para Empresas sin costo de acceso a la plataforma y utilizar herramientas que también están disponibles para compañías de gran tamaño.
Desde una sola plataforma pueden gestionar los desplazamientos, consultar en tiempo real los trayectos y los gastos, establecer políticas de uso y tener mayor control sobre los recursos destinados a movilidad.
Por ejemplo, una empresa puede definir qué tipo de servicios pueden utilizar determinados colaboradores, establecer condiciones para sus ejecutivos o facilitar trayectos a clientes a quienes quiere brindar una experiencia diferenciada.
También tienen acceso a soporte premium por teléfono, correo electrónico y chat, además de las herramientas de seguridad de Uber, que incluyen más de 40 funcionalidades.
Todo esto permite que las compañías ahorren tiempo, administren mejor sus gastos y tengan mayor visibilidad sobre sus operaciones. Y lo más importante es que no necesitan contar con una estructura tecnológica compleja para acceder a estas capacidades.
Desde una perspectiva de negocio, ¿qué relevancia tiene actualmente el segmento corporativo dentro de la operación de Uber y qué potencial de crecimiento proyectan para esta línea en Colombia?
A nivel global, Uber para Empresas es un negocio que viene creciendo muy bien. Como mencionaba, nuestro CEO compartió que registra un crecimiento cercano al 50 % año contra año, lo que refleja la oportunidad que existe en este segmento.
En Colombia vemos un potencial enorme y esa es precisamente una de las razones por las que decidimos ampliar nuestra cobertura. El crecimiento de nuestra operación en el país nos permite identificar oportunidades en sectores y regiones que anteriormente no estaban dentro de nuestro alcance.
Además, hay un tejido empresarial muy diverso y compañías que necesitan soluciones flexibles para gestionar sus desplazamientos, mejorar la experiencia de sus colaboradores y atender a sus clientes.
No compartimos información local tan desagregada sobre los ahorros de tiempo o las dimensiones específicas del negocio, pero sí podemos identificar diferentes fuentes de eficiencia: la centralización de los pagos, la automatización de la gestión administrativa, la visibilidad de los gastos y la optimización de las rutas.
Creemos que todavía hay mucho espacio para crecer, especialmente a medida que más empresas conozcan las herramientas disponibles y entiendan cómo pueden incorporarlas a sus operaciones.
La tecnología y la innovación son pilares de la estrategia de Uber ¿Cómo están aprovechando estas capacidades para desarrollar las soluciones que presentan ahora?
En Uber estamos constantemente innovando, pero para nosotros innovar no significa lanzar un producto simplemente por hacerlo. Lo fundamental es entender las necesidades de los usuarios, de las usuarias y de las empresas, y utilizar la tecnología para resolver problemas concretos.
Un ejemplo es Uber Mujeres, una solución que ya está disponible en varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, y que próximamente llegará a Costa Rica. Surgió de una necesidad de las mujeres de tener más poder de decisión y más opciones al momento de movilizarse.
Del lado de las conductoras ya teníamos Uber Ellas, una herramienta que les permite decidir si quieren recibir únicamente viajes solicitados por mujeres o si prefieren aceptar cualquier tipo de trayecto. Con Uber Mujeres trasladamos también esa posibilidad de elección a las usuarias, para que puedan decidir cómo quieren moverse.
Otro ejemplo son los trayectos grupales. Identificamos que muchas empresas necesitaban movilizar grandes cantidades de colaboradores y seguían haciéndolo con esquemas tradicionales, como vans o autobuses.
Sin embargo, encontramos que esa misma necesidad se puede resolver de manera más eficiente, organizando grupos más pequeños y optimizando las rutas mediante tecnología e inteligencia artificial. No necesariamente se requiere un vehículo de gran capacidad para movilizar a muchas personas.
La innovación consiste justamente en entender cómo se hacen las cosas actualmente, identificar qué se puede mejorar y utilizar la tecnología para ofrecer soluciones diferentes, más eficientes y adaptadas a las necesidades reales de cada empresa.
La seguridad es uno de los componentes centrales de la experiencia de Uber ¿Cómo trasladan este estándar al entorno corporativo y qué herramientas permiten a las empresas tener mayor visibilidad y control sobre los desplazamientos de sus colaboradores?
Uber para Empresas tiene acceso a los mismos estándares de seguridad de Uber, que incluyen más de 40 herramientas y funcionalidades. Ahora, las empresas y los colaboradores que utilizan estas soluciones pueden acceder a ese conjunto de herramientas como parte de la propuesta de valor corporativa.
Consideramos que este es un diferencial muy importante, porque las organizaciones valoran la seguridad de sus empleados y necesitan contar con alternativas confiables para gestionar sus desplazamientos.
Además, este acceso no representa un costo adicional para las empresas. Es un valor agregado que incorpora la tecnología de Uber y que está disponible para las organizaciones que utilizan la plataforma.
También es importante destacar que estas herramientas evolucionan constantemente. Estamos desarrollando nuevas funcionalidades de seguridad y las empresas pueden acceder a las innovaciones que vamos incorporando, de manera que la protección y la experiencia de los usuarios sigan mejorando.
Mirando hacia los próximos años, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de Uber en Colombia y qué papel tendrá Uber para Empresas en la siguiente etapa de crecimiento de la compañía?
Creo que Colombia no puede seguir perdiendo oportunidades. Llevamos más de una década de conversaciones regulatorias y consideramos que en ese proceso se están dejando sobre la mesa oportunidades muy concretas de inversión que nos encantaría poder traer al país.
También se están perdiendo posibilidades de digitalizar y mejorar la movilidad mediante tecnología. En otros mercados de la región ya tenemos experiencias de transporte público digitalizado e integrado, que permiten conectar la primera y la última milla y mejorar la experiencia de las personas que utilizan estos sistemas.
Los aeropuertos son otro ejemplo: en países como Argentina, Brasil, Panamá, Perú y República Dominicana existen experiencias que permiten ofrecer mejores servicios a los viajeros. Esto no solamente mejora su llegada al destino, sino que también puede conectar a los turistas con empresas locales, impulsar el turismo y generar desarrollo económico.
Cuando un visitante llega a un país y tiene una buena experiencia de movilidad, también se abren oportunidades para que descubra nuevos lugares, consuma servicios locales y contribuya a la economía.
Por eso necesitamos avanzar hacia una regulación moderna, flexible y que se adapte no solamente a las necesidades actuales, sino también a las del futuro. Tenemos que dejar de pensar exclusivamente en cómo se hacían las cosas antes y comenzar a construir soluciones para una movilidad diferente.
El día de mañana, por ejemplo, tendremos vehículos autónomos. Colombia debe prepararse para esos cambios y contar con reglas que permitan aprovechar las oportunidades de inversión, innovación y desarrollo que traerán estos nuevos modelos.
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