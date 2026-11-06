«Estamos listos para el fracking»: CEO de GeoPark pide iniciar proyectos sin pilotos; triplicará producción a 2030

En entrevista exclusiva con Valora Analitik, media partner de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, aseguró que Colombia está preparada para desarrollar yacimientos no convencionales mediante fracking de forma directa, sin necesidad de ejecutar proyectos piloto.
El directivo afirmó que la industria puede aprovechar la experiencia internacional de Estados Unidos y Argentina para pasar de inmediato a la fase comercial.
“Yo considero que estamos listos como industria, el país está listo, cumpliendo absolutamente todos los requisitos para ir al desarrollo de los no convencionales”, afirmó Bayón.
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Y agregó: “Hay que hacer un trabajo todavía de disminución del riesgo: ir, perforar, ver las condiciones de la roca y si los desarrollos van a ser económicos en el largo plazo, pero eso lo podemos hacer sin necesidad de entrar por los pilotos”.
Las claves de GeoPark para desarrollar más petróleo y gas en Colombia
En cuanto a la actividad exploratoria local, Bayón reveló el descubrimiento del pozo Tijereta en el bloque Llanos 86, adjudicado en 2019 y operado en sociedad 50-50 con Hocol, filial del Grupo Ecopetrol.
“El mensaje que les quiero dejar es que todavía en las áreas que tenemos, las áreas existentes, las áreas que ya están contratadas, hay oportunidad. Esto es petróleo crudo y definitivamente podemos seguir haciendo más y no únicamente esperar a que vengan nuevas áreas”, puntualizó el directivo.
Además, recordó el caso del bloque vecino Llanos 123, adjudicado en la misma ronda, que pasó de cero a producir más de 8.000 barriles brutos diarios en solo tres años.
Respecto al entorno normativo e institucional en Colombia, Bayón respaldó el régimen de estabilidad jurídica RUGE presentado por el Gobierno Nacional en la reforma tributaria o Ley de Rescate Fiscal. Eso sí, el ejecutivo sugirió revisar sus plazos de vigencia.
“¿Qué le diría al Gobierno? En la medida de pensar que los 16 años posiblemente no son suficientes, pensar en poder ampliar ese término. Eso le daría mucha tranquilidad al inversionista para traer recursos nuevos y seguir apoyando la industria”, indicó.
Plataforma regional y metas de crecimiento
En el frente corporativo e internacional, Bayón explicó que la compañía avanza en la consolidación de una plataforma energética regional, apalancada en la entrada del Grupo Gilinski como accionista mayoritario con el 56,3 % de participación tras el cierre del contrato en el bloque Bare, en Venezuela.
“Tener un accionista mayoritario que en la visión de largo plazo está alineada con esa creación de una plataforma regional permite pensar en compañías latinoamericanas con exposición a diferentes países y tipos de hidrocarburos”, sostuvo.
La estrategia integra la base de crudo convencional en Colombia, los recursos no convencionales en Vaca Muerta (Argentina) y el desarrollo de crudos extrapesados en el mercado venezolano.
En este último país, GeoPark ultima detalles para asumir la operación del bloque Bare junto a PDVSA bajo un contrato a 25 años. El plan contempla elevar paulatinamente la extracción desde 11.000 hasta un pico cercano a los 90.000 barriles diarios mediante pozos horizontales e inyección de vapor.
Con esta estructura regional diversificada y en el marco del aniversario número 24 de la empresa, Bayón trazó las metas corporativas de largo plazo de cara al cierre de la década: “Al 2030 pensar en que la producción se pueda triplicar y la generación de valor se multiplique por tres o cuatro veces”, concluyó.