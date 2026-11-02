GeoPark concreta su entrada a Venezuela y Grupo Gilinski toma el control de la petrolera

GeoPark anunció este lunes 2 de noviembre que completó una operación estratégica para ingresar al mercado petrolero de Venezuela, mediante la entrada en vigor de un contrato de participación en la producción por 25 años para el Bloque Bare.
La transacción también permitirá que Grupo Gilinski se convierta en el accionista controlador de GeoPark, con una participación aproximada del 56,3 %, tras la emisión de 42,1 millones de nuevas acciones ordinarias.
La compañía explicó que adquirió el 95 % restante de la sociedad titular del contrato, participación que pertenecía a una filial de Grupo Gilinski. La operación se realizó mediante un intercambio de acciones, sin desembolsos de efectivo por parte de GeoPark, lo que le permitirá preservar su liquidez y flexibilidad financiera.
El cierre se produjo antes del plazo de 120 días establecido inicialmente, tras obtener las autorizaciones correspondientes, aprobar el plan de desarrollo del bloque y completar los acuerdos con PDVSA Petróleo S.A.
Grupo Gilinski controlará GeoPark y lanzará una OPA
Como parte del acuerdo, Grupo Gilinski deberá iniciar, dentro de los próximos 90 días, una oferta pública de adquisición (OPA) por acciones de GeoPark que no estén en su poder ni en el de sus filiales. La oferta tendrá un precio de US$12,22 por acción y un valor total de hasta US$100 millones.
Adicionalmente, el grupo empresarial podría recibir hasta 5,4 millones de acciones adicionales si se cumplen determinados compromisos contractuales, lo que elevaría su participación hasta aproximadamente el 58,4 %.
El acuerdo también permitirá a Grupo Gilinski proponer al menos cinco candidatos para integrar la junta directiva de GeoPark, mientras mantenga una participación accionaria de al menos el 50 %. La petrolera continuará cotizando en la Bolsa de Nueva York.
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GeoPark prepara operaciones petroleras en Venezuela
En cuanto a su entrada a Venezuela, GeoPark tendrá una participación neta del 65 % en el contrato del Bloque Bare y asumirá la financiación del 100 % de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados.
La compañía prevé asumir el control operativo del bloque antes de finalizar 2026. Para ello, ya evaluó entre 300 y 400 pozos que podrían reactivarse, como parte de una estrategia para recuperar producción, realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitar infraestructura.
Felipe Bayón, presidente ejecutivo de GeoPark, destacó que la operación se completó antes del plazo contractual previsto y señaló que la prioridad ahora será ejecutar una transición operativa segura.
Con este movimiento, GeoPark ampliará su presencia regional, que actualmente incluye operaciones en Colombia y Argentina, mientras Grupo Gilinski fortalecerá su participación en el sector energético.