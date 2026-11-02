Entrevista | Así avanza Territorio Panaca, el megaproyecto turístico de $1 billón que es único en Colombia y que estará en la Milagro Week

Territorio Panaca, el megaproyecto turístico que busca transformar 143,45 hectáreas en Quimbaya, Quindío, se prepara para dar un nuevo paso en su desarrollo: llevar su apuesta empresarial al escenario internacional y buscar inversionistas y operadores que permitan acelerar la construcción de sus diez etapas. La iniciativa, que contempla recursos cercanos al billón de pesos, lleva seis años de estructuración y espera comenzar sus primeras obras entre finales de noviembre y diciembre de 2026.
Lea también: Milagro Week en Nueva York: empresas de EE. UU. advierten qué necesita Colombia para concretar inversiones millonarias
La estrategia internacional coincide con la primera Milagro Week, el encuentro que realizará el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Nueva York, entre el 16 y el 18 de noviembre, para presentar oportunidades de inversión en Colombia ante empresarios, fondos y entidades financieras internacionales.
En medio de ese panorama, Territorio Panaca busca posicionarse como una iniciativa turística que pueda atraer capital y operadores especializados. Lucas Naranjo, gerente de Perfek, la constructora encargada de estructurar, desarrollar y comercializar el componente inmobiliario turístico, explicó a Valora Analitik que la compañía tiene previsto viajar a Nueva York para establecer alianzas que permitan acelerar las siguientes fases del proyecto: «Buscamos sobre todo poder hacer alianzas con operadores para poder evolucionar más rápido el desarrollo», señaló Naranjo.
Según el gerente, Perfek ya ha destinado más de $9.000 millones a estudios y análisis, mientras que la inversión supera los $20.000 millones cuando se incluyen los terrenos adquiridos hace seis años.
Territorio Panaca busca inversionistas internacionales en la Milagro Week
La Milagro Week, organizada por el Ejecutivo y liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tendrá su primera edición en Nueva York en noviembre de 2026. El encuentro busca conectar proyectos públicos y privados del país con inversionistas, fondos, empresas y entidades financieras internacionales.
El Gobierno también ha planteado la presentación de un portafolio de proyectos estratégicos para atraer recursos extranjeros y facilitar su financiación. Para Territorio Panaca, este escenario coincide con la búsqueda de socios que permitan desarrollar nuevas etapas mediante modelos de inversión y operación turística.
Naranjo explicó que la intención es vincular operadores hoteleros internacionales que puedan asumir la administración de determinadas instalaciones durante periodos prolongados: «La idea es traer una buena línea hotelera, un operador que le podamos brindar una de las etapas futuras, donde cojamos inyección de otro fondo, la construyamos y le pongamos en alquiler a este operador 20 años, 25 años, que suele ser el modelo tradicional», indicó.
Este esquema permitiría que la construcción de las futuras etapas no dependa exclusivamente de los recursos provenientes de la comercialización de inmuebles. La empresa busca combinar capital de fondos de inversión, financiación y contratos con operadores especializados para desarrollar infraestructura que posteriormente genere ingresos mediante su explotación turística.
La financiación de territorio Panaca contempla seis fuentes: socios gestores, socios capitalistas, preventas de viviendas turísticas, fondos de inversión inmobiliaria, fondos de capital privado y deuda financiera.
No obstante, la constructora plantea una estructura diferente para cada fase. En la primera etapa, Perfek trabaja con Banco de Occidente mediante la línea de crédito constructor. Según Naranjo, el 70 % de los recursos provendría de financiación bancaria y el 30 % restante de los compradores.
«La estructuración económica de la primera etapa está basada en plata de clientes y en la banca. En este caso estamos trabajando con el Banco de Occidente por la línea del crédito constructor», explicó. El gerente señaló que la compañía pretende mantener una estrategia de desarrollo progresivo, en la que cada etapa tenga su propia estructura financiera.
Así será la primera etapa: 110 alojamientos turísticos y un centro de eventos
El primer desarrollo de Territorio Panaca estará concentrado en una plaza principal con áreas comerciales, apartamentos y un centro de eventos. La infraestructura también contempla 110 unidades de alojamiento turístico, que constituyen uno de los componentes centrales de la primera fase.
De acuerdo con Naranjo, los apartamentos estarán ubicados en los segundos y terceros pisos de las construcciones previstas alrededor de la plaza principal. El centro de eventos tendrá una fachada inspirada en una iglesia. La compañía esperaba iniciar las obras entre finales de noviembre y diciembre de 2026, aunque el comienzo depende de completar los procedimientos de licenciamiento municipal.
Una vez iniciada la construcción, la ejecución de esta primera etapa tendría una duración estimada de entre 18 y 20 meses. La segunda fase también está en proceso de comercialización y estructuración. La expectativa de Perfek es desarrollarla entre julio y septiembre, dependiendo del avance de los trámites y de la posibilidad de traslapar parcialmente las obras de ambas etapas.
El objetivo empresarial es evitar que el desarrollo completo tenga que esperar a que termine cada fase para comenzar la siguiente. Otro de los componentes de Territorio Panaca es la comercialización de propiedades destinadas al alojamiento turístico.
Puede interesarle: Entrevista | Cachivaches, la empresa colombiana de más de 60 años que crece con Halloween: así cambió el negocio de los disfraces
Según el gerente de Perfek, a octubre de 2026 los apartamentos turísticos tienen precios cercanos a los $600 millones, mientras que las viviendas turísticas registran un valor promedio aproximado de $1.400 millones.
«Buscamos tener el portafolio ideal para el nacional según el ticket que tiene. Pero sabemos que los tickets de las viviendas están altos, que superan el promedio de los ingresos en el país», explicó Naranjo.
Por esa razón, la estrategia comercial contempla una mayor búsqueda de compradores en mercados internacionales. El gerente también mencionó que la fluctuación del dólar puede representar una ventaja para algunos compradores extranjeros, debido a su capacidad de adquisición frente a los precios establecidos en pesos colombianos.
La intención es que las propiedades puedan incorporarse a la oferta de alojamiento turístico del territorio, dentro de un modelo que combine inversión inmobiliaria y servicios para visitantes.
Seis años de trámites: por qué Territorio Panaca todavía no comienza obras
Uno de los aspectos que ha marcado la historia de Territorio Panaca es el tiempo que ha requerido su estructuración. El proyecto se desarrolla bajo la figura de Proyecto Turístico Especial (PTE), una herramienta contemplada en la normativa colombiana para impulsar intervenciones de gran escala en las que el turismo se convierte en un determinante del ordenamiento territorial.
Territorio Panaca fue el primer proyecto de esta naturaleza en obtener la aprobación de su Plan Maestro bajo la reglamentación correspondiente. Sin embargo, su desarrollo administrativo atravesó dos periodos de Gobierno.
Naranjo explicó que la estructuración comenzó durante la administración de Iván Duque, pero no alcanzó a completar todos los procedimientos antes del cambio presidencial. Posteriormente, durante el Gobierno de Gustavo Petro, la empresa tuvo que reiniciar los trámites ante las entidades correspondientes.
«Nos dijo que nos teníamos que volver a iniciar, que no hablaban nada de las aprobaciones del Gobierno anterior. Nosotros no le vimos ningún problema y arrancamos desde cero», relató. Según el gerente, aproximadamente cuatro años estuvieron relacionados con los procedimientos ante los ministerios y otros dos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Esta última entidad tuvo que evaluar un proyecto inmobiliario turístico de gran escala, con características diferentes a las iniciativas de infraestructura, minería e hidrocarburos que habitualmente revisa.
Agua, árboles y comunidades: los retos ambientales del megaproyecto
El manejo de los recursos naturales es otro de los asuntos relevantes alrededor de Territorio Panaca. La iniciativa contempla la intervención de hasta 52,46 hectáreas de áreas nuevas y el aprovechamiento forestal de hasta 821 individuos arbóreos, equivalentes a 718,37 metros cúbicos de madera, de acuerdo con las autorizaciones ambientales descritas en el documento de contexto.
También incluye un Plan de Compensación del Medio Biótico, con acciones de restauración mediante acuerdos de conservación en 30,87 hectáreas de ecosistemas transformados. Durante la entrevista, Naranjo reconoció que el uso del agua es una de las preocupaciones que han surgido entre habitantes de la zona. Frente a este asunto, explicó que el modelo contempla utilizar aguas previamente empleadas por el municipio, someterlas a tratamiento, aprovecharlas dentro del proyecto y volver a tratarlas antes de su descarga.
«Lo que nosotros estamos haciendo es cogiendo las aguas ya usadas por parte del municipio de Quimbaya, las tratamos, las purificamos, les damos uso en el territorio, las volvemos a tratar, las volvemos a limpiar y las volvemos a desembocar en el río», afirmó.
El Plan de Manejo Ambiental contempla específicamente el vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas en las quebradas Buenavista y La Silenciosa. En cuanto a la vegetación, el gerente aseguró que la compañía ha buscado adaptar los diseños para reducir las intervenciones forestales: «Tenemos un lema y es que el proyecto se acomoda a la naturaleza, no la naturaleza al proyecto», sostuvo.
La empresa también adelanta mesas de socialización y concertación con las comunidades del área de influencia. Según Naranjo, la intención es que el desarrollo tenga una relación directa con la población y que sus habitantes conozcan las características de la iniciativa.
¿Cuántos empleos podría generar Territorio Panaca en Quindío?
El alcance económico del proyecto también está relacionado con su potencial para generar empleo y dinamizar diferentes actividades productivas del departamento. Territorio Panaca proyecta alrededor de 1.700 empleos durante la construcción y cerca de 7.300 puestos de trabajo durante la operación, lo cual ayudaría bastante al municipio cuya economía fue bastante golpeada por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto.
La iniciativa contempla integrar agroturismo, turismo rural, naturaleza, aventura, cultura y actividades relacionadas con la salud y el bienestar. En sus 143,45 hectáreas también se proyecta infraestructura de alojamiento, recreación, interpretación del paisaje, equipamientos comunitarios y servicios complementarios. La apuesta es aprovechar los atractivos del Paisaje Cultural Cafetero y ampliar la oferta turística del Quindío mediante un desarrollo que funcione durante todo el año.
Perfek estudia llevar el modelo de Territorio Panaca a República Dominicana
La experiencia de estructuración de Territorio Panaca también podría convertirse en una oportunidad de expansión para Perfek. Durante la conversación con Valora Analitik, Naranjo confirmó que la constructora estudia la posibilidad de replicar un modelo similar en República Dominicana.
Sin embargo, aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en etapa de estructuración y no constituye un proyecto confirmado para su ejecución. Actualmente, la compañía tiene 24 proyectos en tres departamentos: Antioquia, Caldas y Quindío. Además, participa en la construcción y comercialización de más de 4.000 viviendas de diferentes segmentos.
El gerente también identificó las tasas de interés como uno de los principales obstáculos para el mercado inmobiliario, debido a que el encarecimiento del crédito reduce la capacidad de endeudamiento de los compradores.
Los trámites que faltan para poner en marcha Territorio Panaca
Aunque Territorio Panaca cuenta con la aprobación de su Plan Maestro y el Plan de Manejo Ambiental de la ANLA, todavía necesita completar procedimientos municipales para comenzar la construcción.
También puede leer: Colombianos pueden obtener residencia permanente en Panamá: estos son los requisitos y montos
Naranjo explicó que el siguiente paso consiste en incorporar el Plan Maestro en los instrumentos de ordenamiento territorial de Quimbaya, mediante el procedimiento correspondiente ante el Concejo municipal y la Alcaldía. Posteriormente, la compañía deberá completar los trámites para obtener las licencias de urbanismo y construcción. El gerente aseguró que la empresa busca avanzar mediante espacios de concertación con la comunidad, pese a que existen mecanismos administrativos alternativos.