Lo que comenzó como un negocio de confección de delantales y uniformes en Bogotá terminó convirtiéndose en una empresa que hoy comercializa disfraces en buena parte de Colombia. Se trata de Cachivaches, una compañía familiar con más de 60 años de historia que proyecta aumentar sus ventas un 20 % durante Halloween de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.
Lea también: Entrevista | El pedido de Latam Airlines al Gobierno De la Espriella para poder abrir más rutas y frecuencias en Colombia
La empresa también espera comercializar un 12 % más de unidades durante esta temporada, impulsada por la demanda de personajes del cine, las series y las grandes franquicias del entretenimiento.
Sin embargo, detrás de estas proyecciones hay un cambio en la manera como los colombianos celebran Halloween. Los disfraces dejaron de ser una compra concentrada exclusivamente en los niños y ahora también involucran a adultos, familias completas e incluso mascotas.
Así lo explicó Juan de la Espriella, gerente de Cachivaches, en entrevista con Valora Analitik, en la que abordó las nuevas tendencias de consumo, el comportamiento de los precios y las oportunidades que encuentra la compañía en el mercado colombiano.
De acuerdo con el directivo, Halloween tiene un peso determinante en el negocio, pues constituye una de las dos grandes líneas de actividad de la empresa, junto con las tiendas de decoración y artículos para el hogar.
De fabricar delantales a vender disfraces: así nació Cachivaches
La historia de Cachivaches comenzó en Bogotá durante la década de 1960, cuando María Cristina Meira, de origen argentino, y Camila Jaramillo pusieron en marcha un emprendimiento dedicado a la confección de delantales de cocina y uniformes con diseños diferentes a los tradicionales.
Inicialmente, el negocio se llamó Camila y Cristina. Posteriormente, tras la separación de las socias en 1974, María Cristina continuó con la empresa, amplió su oferta hacia artículos para el hogar y adoptó el nombre de Cachivaches.
Con el paso de los años, la compañía encontró una oportunidad comercial en la fabricación de disfraces, una categoría que terminó convirtiéndose en una de sus principales actividades. Actualmente, la empresa continúa bajo el liderazgo de la familia De la Espriella y acumula más de tres décadas trabajando como licenciataria oficial en Colombia de marcas internacionales como Disney, Marvel, Star Wars y Warner.
Esto significa que cuenta con autorizaciones para fabricar y comercializar productos relacionados con personajes de estas franquicias, bajo los estándares establecidos por sus propietarios. La compañía también ha recibido reconocimientos internacionales como Mejor Desarrollador de Producto y Licenciatario del Año, según su información corporativa.
Para Juan de la Espriella, uno de los desafíos de una empresa con esta trayectoria es adaptarse a las transformaciones del mercado sin perder su identidad: «Nuestros mayores retos están en la excelencia: mantener el liderazgo del mercado, asegurar que la calidad siga siendo impecable y consolidar alianzas estratégicas con las licencias que nuestros clientes aman», señaló.
¿Por qué los colombianos están gastando más en disfraces?
Uno de los cambios que identifica Cachivaches está relacionado con el dinero que destinan los consumidores a la celebración de Halloween. Según su gerente, el valor promedio de las compras ha aumentado durante los últimos años, en medio de una mayor exigencia de los clientes frente a la calidad, la seguridad y las características de los productos: «El ticket promedio ha venido creciendo en los últimos años debido a que el consumidor colombiano es cada vez más exigente», explicó De la Espriella.
Puede interesarle: Entrevista | BMW prepara una nueva etapa en Colombia: renovará su portafolio y traerá nuevos modelos eléctricos
El directivo considera que este comportamiento responde a las particularidades que tiene la celebración en Colombia, donde Halloween también se ha convertido en una oportunidad para participar en reuniones, actividades sociales y celebraciones temáticas: «A diferencia de otros países de la región, en Colombia la celebración de Halloween va más allá de solo salir a pedir dulces; se trata de un evento social donde las personas buscan sobresalir con su disfraz», afirmó.
Esta transformación también ha influido en las decisiones de compra. De acuerdo con el empresario, los consumidores muestran un mayor interés por productos oficiales, con mejores materiales y que puedan utilizarse en otras ocasiones.
¿Cuánto cuesta comprar un disfraz en Cachivaches?
La compañía reveló que la mayoría de sus disfraces tienen precios que oscilan entre $150.000 y $200.000, aunque su catálogo incluye alternativas de diferentes temáticas y rangos de precio. De la Espriella explicó que una de las razones por las que los compradores eligen estos productos es su relación con franquicias reconocidas internacionalmente como Disney, Marvel y Warner.
Otra transformación del negocio está relacionada con los compradores. Aunque los disfraces infantiles continúan siendo el principal segmento comercial de Cachivaches, los adultos y las mascotas han ganado participación dentro de su oferta.
Según las cifras entregadas por la empresa, los niños representan el 68 % de las ventas, los adultos el 26 % y las mascotas el 6 %. Este último segmento es el que presenta un mayor dinamismo, de acuerdo con De la Espriella.
«Mascotas es la categoría con mayor crecimiento. Su aumento se debe a que un gran porcentaje de los hogares colombianos ahora cuenta con una mascota, integrándose como un miembro fundamental de la familia», explicó.
El comportamiento también está relacionado con una tendencia que la compañía ha identificado entre sus compradores: la adquisición de disfraces que permiten que varios integrantes de una familia compartan una misma temática: «Los niños siguen siendo el motor principal de las ventas de Halloween, pero cada vez gana más fuerza la tendencia de los disfraces familiares», señaló.
De hecho, el empresario indicó que ahora es más frecuente encontrar familias en las que padres, hijos y mascotas eligen personajes relacionados entre sí, lo que favorece la venta de varios productos en una misma compra.
Para responder a esta demanda, Cachivaches cuenta con más de 20 referencias de disfraces para perros, algunas de las cuales pueden combinarse con los atuendos de sus dueños. La empresa considera que esta categoría, junto con la personalización de disfraces para adultos y las celebraciones familiares, representa una oportunidad para continuar desarrollando su negocio.
Spider-Man, Toy Story y Harry Potter: los disfraces que marcan Halloween de 2026
Las películas y las series siguen teniendo una influencia importante en las decisiones de compra de disfraces. Para Halloween de 2026, Cachivaches cuenta con un catálogo de cerca de 300 referencias, de las cuales más de 20 corresponden a novedades incorporadas para esta temporada.
De acuerdo con su gerente, las producciones cinematográficas y las franquicias tradicionales continúan impulsando las preferencias de los consumidores. «Los estrenos de cine han sido el principal motor de la temporada«, afirmó De la Espriella, quien mencionó producciones como Spider-Man: Brand New Day y Toy Story 5 entre los referentes que identifica la compañía para este año.
En particular, Spider-Man continúa siendo el personaje más vendido por Cachivaches, mientras que los protagonistas de Toy Story, como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, figuran entre las opciones destacadas para niños de entre tres y seis años.
A estas preferencias se suman los personajes tradicionales de Disney, los superhéroes de Avengers y la Liga de la Justicia, que mantienen su presencia en el catálogo.
La compañía también identifica un interés por los disfraces inspirados en Harry Potter, especialmente los personajes de Harry y Hermione, ante la expectativa por una nueva producción de esta franquicia.
Sin embargo, el cine ya no es el único referente para los compradores: «En los últimos años, las series y películas de las plataformas de streaming también han ganado peso en las preferencias de los consumidores», explicó el directivo.
Según De la Espriella, aunque algunas tendencias vinculadas con el anime han tenido influencia puntual, las grandes franquicias del entretenimiento continúan concentrando buena parte de las preferencias. El catálogo también incluye disfraces de corredor de autos y astronauta, así como opciones tradicionales de piratas, brujas, ninjas y príncipes medievales.
La presencia de Cachivaches en Colombia
La transformación del negocio también se refleja en sus canales de comercialización: «Este año contamos con 9 tiendas propias, 7 en Bogotá y 2 más en Medellín», precisó Juan de la Espriella.
Sin embargo, la compañía no depende exclusivamente de sus establecimientos físicos para comercializar disfraces. Su presencia se extiende a más de 50 ciudades principales e intermedias mediante acuerdos comerciales con almacenes de cadena como Éxito, Falabella, Cencosud, Pepe Ganga y Olímpica, entre otros.
Adicionalmente, su plataforma de comercio electrónico, www.disfracescachivaches.com, permite atender pedidos en más de 200 municipios del territorio nacional. Esta combinación de tiendas propias, grandes superficies y ventas digitales le permite ofrecer su catálogo en distintas regiones durante la temporada de Halloween.
Aunque Halloween representa una de las grandes actividades comerciales de Cachivaches, la empresa también tiene sus expectativas puestas en la temporada navideña. De acuerdo con su gerente, la compañía ha trabajado en la incorporación de productos de decoración y artículos para regalar, provenientes de diferentes mercados internacionales: «Para lo que resta del año, y especialmente de cara a la temporada navideña, hemos trabajado muy fuerte para traer muchas novedades», explicó De la Espriella.
También puede leer: Primicia | Fintech respaldada por Tether anuncia nuevas inversiones y contrataciones en Colombia tras lograr millonaria financiación
La apuesta consiste en ampliar las alternativas disponibles en sus tiendas de hogar y decoración, que constituyen la otra gran línea de negocio de la empresa. En cuanto a los próximos años, el directivo identificó oportunidades en el crecimiento de las celebraciones familiares, los disfraces personalizados para adultos y los productos destinados a mascotas.