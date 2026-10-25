El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Suroeste antioqueño. Las APPA son una figura adoptada en el gobierno anterior que restringía el uso del suelo en ciertas zonas para reservarlas a la producción agropecuaria. Los municipios debían respetar esas restricciones en su ordenamiento territorial.
Según el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, la decisión levanta las restricciones sobre cerca de 103.000 hectáreas en 19 municipios, el 29 % del territorio de esas localidades. Dangond firmó la derogatoria el 24 de octubre en Fredonia, durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño.
Es la tercera APPA que el Gobierno de Abelardo de la Espriella deja sin efecto, después de las de Cundinamarca y La Guajira. El ministro anunció que la de Córdoba se derogará el lunes 26 de octubre y que luego seguirá la del Tolima. También aseguró que no quedará ninguna vigente en el país.
De acuerdo con la revisión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las APPA no cumplían los estándares constitucionales. La entidad encontró estos problemas:
- imprecisiones cartográficas
- exclusión incompleta de áreas protegidas
- diferencias con el uso productivo real del suelo
- falta de análisis sobre otras actividades económicas
- vacíos en la consulta previa
Con la derogatoria, los municipios vuelven a definir el uso de su suelo dentro del marco legal vigente.
Nueva línea de crédito para el agro
En el mismo encuentro, Dangond presentó cinco prioridades para el sector: seguridad jurídica, acceso al crédito, innovación y tecnología, mecanización, e infraestructura y comercialización.
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En crédito, el ministro anunció una nueva línea de financiamiento a 20 años, con hasta cinco años de gracia y tasas que no superarán el 1 % mensual (cerca de 12,7 % efectivo anual). El Ministerio todavía no ha precisado el monto de la línea, la entidad que la operará ni la fecha en que estará disponible.