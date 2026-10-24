José Manuel Restrepo advierte sobre una bomba fiscal que podría estallar en marzo de 2027

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, advirtió que el país enfrenta riesgos fiscales que podrían desembocar en una crisis en marzo de 2027 si no se toman medidas. En entrevista con Semana, el funcionario explicó que el Gobierno trabaja en un plan para ajustar las finanzas públicas, reducir el gasto considerado innecesario y recuperar el crecimiento económico.
Durante la conversación, Restrepo señaló que la administración encontró un panorama marcado por el endeudamiento, el aumento de los gastos estatales y dificultades para financiar las obligaciones del presupuesto. Según sus declaraciones, la deuda pública pasó de $800 billones en 2022 a más de $1.200 billones en 2026, un incremento superior al 50 %.
El vicepresidente también afirmó que el Gobierno anterior dejó un presupuesto con ingresos que, en su opinión, no correspondían con la realidad fiscal y con obligaciones que no estaban contempladas de manera suficiente. En ese contexto, sostuvo que el objetivo de la nueva administración es evitar que esos desequilibrios deriven en una crisis.
Recorte al gasto público: el Gobierno plantea un ajuste de $65 billones
Uno de los principales componentes de la estrategia es reducir los gastos que el Gobierno considera innecesarios. Restrepo afirmó que el Ejecutivo busca eliminar sobrecostos en la contratación, revisar contratos y reducir la burocracia que, según dijo, no contribuye al funcionamiento del Estado.
El funcionario señaló que el esfuerzo de ajuste podría acercarse a los $65 billones. También indicó que durante 2026 se logró disminuir el gasto público en cerca de $14 billones, una reducción que, de acuerdo con sus cálculos, equivale al 0,7 % del producto interno bruto (PIB).
Restrepo sostuvo que el Gobierno pretende mantener ese esfuerzo durante 2027 y concentrar buena parte del ajuste en la reducción del derroche de recursos públicos.
La revisión también incluiría activos estatales improductivos y contratos que, según el vicepresidente, no generan resultados suficientes. Además, mencionó la necesidad de revisar la gestión de empresas públicas como Ecopetrol.
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Ley de Rescate y reactivación económica, las otras apuestas fiscales
Restrepo explicó que el plan del Gobierno contempla cuatro frentes: aliviar la carga de los sectores más vulnerables, ajustar las finanzas públicas, conseguir recursos para la salud y apoyar a los microempresarios.
La Ley de Rescate sería una de las herramientas para avanzar en esos objetivos. Según el vicepresidente, la iniciativa busca mejorar la eficiencia del gasto, revisar obligaciones tributarias y facilitar condiciones para que los pequeños empresarios y trabajadores independientes puedan afrontar sus cargas económicas.
En materia de impuestos, el funcionario señaló que el primer esfuerzo debe provenir del Estado mediante una mayor eficiencia administrativa y una revisión de la contratación pública. También planteó que las personas con mayores ingresos deben cumplir con sus obligaciones y que algunos beneficios tributarios podrían revisarse, particularmente en casos de exenciones que no estén justificadas.
A estas medidas se sumaría una estrategia de reactivación económica. Restrepo afirmó que el Gobierno busca recuperar la inversión y fortalecer sectores como infraestructura, construcción, minería, petróleo y gas, agroindustria, servicios basados en conocimiento, energías renovables, industria y turismo.
El vicepresidente sostuvo que la meta es recuperar un ritmo de crecimiento económico del 6 %, con el propósito de generar mayores ingresos y contribuir al financiamiento del presupuesto nacional.
¿Qué dijo Restrepo sobre el riesgo de marzo de 2027?
Consultado sobre si la amenaza fiscal continúa vigente después de la aprobación del presupuesto y el avance de la Ley de Rescate, Restrepo aseguró que el Gobierno comenzó a tomar medidas para desactivar el riesgo.
Según explicó, la estrategia incluye el presupuesto para 2027, las medidas de austeridad aplicadas en 2026 y las iniciativas que buscan ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversionistas.
Sin embargo, la advertencia sobre marzo de 2027 sigue siendo el eje de su diagnóstico: el vicepresidente considera que, sin ajustes adicionales, los desequilibrios fiscales heredados podrían derivar en una crisis.
La materialización de ese escenario dependerá de la evolución de las finanzas públicas y de los resultados de las medidas que adopte el Gobierno.