Entrevista | Hero Motos ha invertido en Colombia más de US$2 millones en 2026: planes de crecer a doble dígito y nuevas unidades de negocio

Para Hero MotoCorp, Colombia se mantiene como uno de los mercados estratégicos dentro de toda su operación, lo anterior apalancado por los resultados y el crecimiento que la marca ha obtenido en el país.
Pero no solo eso, pues en este territorio se encuentra la única planta de producción de Hero fuera de Asia. “Hemos entendido que Colombia es un país diverso, con diferentes geografías, terrenos y estilos de vida, por lo que trabajamos para ofrecer un portafolio que responda a esas particularidades”, explicó a Valora Analitik David Aponte, director de Mercadeo de Hero Motos.
A detalle, la operación de la compañía en el país está conformada por el ensamblaje local de motocicletas, su comercialización y una red de distribución y servicio posventa.
Actualmente, la marca tiene más de 340 puntos de venta, con una cobertura del 90 % del territorio nacional, además de 460 talleres y cerca de 1.400 tiendas de repuestos en todo el país.
Su portafolio se organiza en cuatro plataformas que responden a diferentes necesidades y estilos de vida de los colombianos. Eco, con una propuesta enfocada en economía, resistencia y ahorro; Hunk representa un estilo deportivo y urbano, que combina tecnología, desempeño y diseño; XOOM apuesta por una movilidad automática, moderna y en tendencia; y Xpulse está dirigida a quienes buscan potencia, equipamiento y versatilidad para vivir aventuras en diferentes terrenos.
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Crecimiento de la marca, inversiones y sus apuestas para los próximos meses
Sobre las inversiones de este año, Carlos Taborda, director de Cadena de Suministro y Operaciones de Hero Motos, informó que superan los US$2 millones, enfocadas en expandir la capacidad de producción de motocicletas y operación de repuestos.
De cara al cierre de año, esperan mantener la tendencia que viene presentando la industria y crecer un poco por encima de ella, lo que representa una expectativa de crecimiento de doble dígito para la compañía.
Para 2027, Hero busca continuar con la estrategia de innovación en producto, asegurando la participación de la marca en los segmentos más importantes del mercado y ocupando los espacios que aún están disponibles en el portafolio.
“Proyectamos una expansión de la red, no solo en ventas, sino también en servicios y repuestos, así como continuar fortaleciendo la operación de la compañía a través del lanzamiento de nuevas unidades de negocio”, contó el gerente de Mercadeo.
Cabe resaltar que, al cierre de 2025, alcanzó cerca de 460.000 motocicletas comercializadas y una participación de mercado del 9 %, duplicando su participación en tan solo un año.
Ante este hito, Aponte explicó que es resultado “de los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años para acercarnos al consumidor colombiano y comprender mejor sus necesidades”.
Para lo anterior se han enfocado en tres frentes: una comunicación más cercana y diferente, la entrada a nuevos segmentos con modelos que amplían su oferta y la expansión de su red de distribución hacia poblaciones donde antes no tenían presencia.