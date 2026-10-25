Según un mensaje que publicó este domingo 25 de octubre en X, la dirigente opositora María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025, ya se encuentra en Venezuela.
Su mensaje fue: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las presidenciales de 2024, respaldó el anuncio desde su cuenta.
Hasta ahora, ni la dirigente ni su equipo han explicado por qué vía entró al país. El diario español ABC, sostuvo que el retorno se gestionó con la participación de varios gobiernos y que Washington estaba al tanto. Las primeras fotos que circularon en redes la muestran en Barquisimeto.
Machado dejó el país en diciembre de 2025 para asistir a la ceremonia del Nobel en Oslo. Hasta ese momento llevaba más de un año oculta, desde las presidenciales de julio de 2024. Desde entonces, Machado dirigió su agenda política sobre todo desde Estados Unidos y Panamá.
Roces de Machado con Estados Unidos
Según la propia Machado, las autoridades bloquearon al menos siete intentos de regreso. Esos intentos se dieron en los tres meses previos, por aire, mar y tierra, con salidas previstas desde Virginia, Panamá y Curazao.
En junio, funcionarios estadounidenses le habían pedido postergar el viaje. A comienzos de octubre, consultado sobre el tema, Trump respondió que todo saldría bien. La opositora, por su parte, había reclamado que Estados Unidos la dejara por fuera de las conversaciones sobre Venezuela. También pidió claridad sobre el destino de los recursos petroleros.
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La llegada de Machado ocurre nueve meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro, en enero de 2026.