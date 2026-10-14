Entrevista | BMW prepara una nueva etapa en Colombia: renovará su portafolio y traerá nuevos modelos eléctricos

BMW prepara una nueva etapa en Colombia con cambios que van más allá de la llegada de nuevos carros eléctricos. La marca alemana renovará progresivamente sus familias de vehículos, presentará novedades en los próximos meses y buscará fortalecer su posición en el segmento prémium, en medio de una competencia cada vez más activa y de una mayor presencia de la electrificación en el mercado automotor.
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La BMW iX3 es la primera muestra de esta transformación. El modelo abre en el país la era Neue Klasse, una nueva generación que incorpora cambios en diseño, tecnología y experiencia de conducción. La estrategia también contempla la llegada de otros vehículos y la actualización de modelos tradicionales de la marca.
En entrevista con Valora Analitik, José Guillermo Marín, director de Mercadeo de BMW y MINI en Colombia, explicó que la compañía espera cerrar el año con un resultado comercial destacado para la iX3, aunque evitó comprometerse con una cifra definitiva de ventas.
“Nosotros iniciamos con una campaña de expectativa de alrededor de tres o cuatro semanas. Cada semana nos sorprendíamos más con los números y logramos reservar 70 unidades sin mostrar el carro, que eso fue también un hito para nosotros. Solamente los clientes tenían acceso a través de nuestra página web, mediante nuestro e-commerce. Ahí veían una silueta oscura del carro, algunas informaciones relevantes, el precio y podían reservarlo”, señaló Marín.
El directivo agregó que ese comportamiento inicial permite anticipar un cierre de año favorable. “Eso nos hace pensar en cerrar el año con unas buenas cientos de unidades. No quisiera comprometerme con un número porque la industria es muy variable, muy dinámica, pero la expectativa es que este sea uno de los vehículos a nivel de volumen más impactantes para lo que resta del año”, afirmó.
Neue Klasse: BMW renovará sus familias de vehículos en Colombia
La llegada de la iX3 representa un cambio estratégico para BMW. La Neue Klasse —que en alemán significa nueva clase— no se limita a incorporar una motorización eléctrica, sino que introduce una nueva arquitectura y una línea de diseño y tecnología que marcará el desarrollo de futuros modelos.
Marín explicó que la transformación incluye cambios visuales, pero también busca modificar la experiencia al volante y la relación de los clientes con los vehículos.
“Vienen cambios bien interesantes, desde la parte estética y visual, que es lo que generalmente primero vemos, pero también cambios profundos en la experiencia de conducir, el diseño, las ayudas, la tecnología y el lujo, porque es algo que queremos mantener. Queremos seguir siendo una marca prémium, una marca de lujo que entrega la mejor calidad de materiales y las mejores experiencias”, sostuvo.
El directivo destacó que el placer de conducir seguirá siendo uno de los ejes de la propuesta de BMW, incluso mientras avanza la electrificación de su portafolio: “Algo bien central que queremos poner sobre la mesa es el placer de conducir. Es retomar ese placer, ese poder de elección, y darle a todos nuestros clientes la posibilidad de que se sientan a gusto manejando nuestros vehículos”, agregó.
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La estrategia no implica que todos los modelos con motores de combustión vayan a desaparecer de manera inmediata. La marca prevé renovar sus familias y actualizar las generaciones que ya están en el mercado, por lo que algunos vehículos conocidos comenzarán a dar paso a nuevas versiones.
BMW X5 será una de las próximas novedades en Colombia
Marín adelantó que uno de los anuncios próximos será la presentación de la BMW X5, que la compañía espera mostrar en las siguientes semanas. Aunque no entregó detalles adicionales sobre su configuración o fecha exacta de llegada, la mencionó como una de las novedades relevantes para el mercado colombiano: “La BMW X5, que la vamos a presentar en las próximas semanas, va a ser una gran novedad para el mercado colombiano”, indicó.
Sobre la renovación del portafolio, el directivo explicó que algunos modelos actuales tendrán transformaciones a medida que lleguen nuevas generaciones. La iX3 es un ejemplo: entre la generación anterior y la actual han pasado alrededor de tres o cuatro años, y la compañía espera que la nueva versión gane presencia en las calles.
“Seguramente veremos algunos modelos, pero por renovación sí vamos a empezar a renovar todas las familias. Algunos modelos que hoy estamos viendo en la calle van a sufrir esa transformación. Más que modelos que se vayan a perder a través del tiempo, son modelos que van a venir siendo renovados con esta estrategia de Neue Klasse”, precisó.
BMW considera que los vehículos eléctricos dejaron de ser una apuesta a futuro y se convirtieron en una realidad comercial. Sin embargo, la compañía no plantea una transición uniforme para todos sus compradores y mantendrá alternativas de combustión e híbridas.
Marín recordó que BMW fue una de las primeras marcas prémium en llevar un vehículo eléctrico a Colombia con el i3, un modelo que todavía se puede ver en las calles. Desde entonces, explicó, la electrificación ha ganado participación tanto en el mercado general como en las ventas de la compañía.
“Lo vemos como un gran momento. Ni siquiera es una apuesta, ya es una realidad que hoy tenemos, pero también seguimos manteniendo la combustión porque ese poder de elección también viene en eso. Hoy tenemos clientes que se están enfocando 100 % en la experiencia de motores a gasolina; hay otros que ya están mucho más cercanos a la hibridación, que personalmente es mi parte favorita, y hay otro grupo de clientes que también está centrado en la electrificación”, explicó.
El directivo aseguró que los eléctricos seguirán siendo un pilar importante para BMW y que la iX3 será la punta de lanza de las novedades que llegarán al país. La propuesta, dijo, busca destacar no solo la autonomía, sino también otras prestaciones y tecnologías asociadas con la movilidad eléctrica.
La BMW iX3 50 xDrive ofrece hasta 805 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, de acuerdo con la información suministrada por Autogermana. El vehículo también incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios, un sistema de visualización de información en el parabrisas y tecnologías enfocadas en la respuesta del vehículo al conducir.
Infraestructura de carga: un reto que involucra a varios actores
Uno de los obstáculos para que más conductores cambien un vehículo de combustión por uno eléctrico sigue siendo la infraestructura de carga. El reto no se limita a instalar estaciones en las vías: también incluye la posibilidad de disponer de cargadores en viviendas y edificios residenciales, donde las decisiones sobre costos y adecuaciones pueden dificultar la adopción.
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Para Marín, la responsabilidad debe distribuirse entre el Gobierno, las marcas y otros actores del sector, con alianzas que permitan ampliar la red de carga: “Es responsabilidad de muchas partes. Obviamente, hay una parte del desarrollo de la infraestructura que estará a cargo del Gobierno, pero también las marcas tienen una gran responsabilidad en ayudar al desarrollo de las electrolineras. Esas alianzas público-privadas también nos pueden ayudar”, sostuvo.